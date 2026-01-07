邱鎮軍批賴清德單押美國是「獨裁」 網：共機繞台時怎麼都閉嘴

邱鎮軍批評執政賴清德政府把國家安全、產業命脈、外交空間與決策權，全部單押在美國身上！（翻攝自邱鎮軍臉書）

國民黨、民眾擋持續聯手阻擋國防預算，甚至到現在都未能付委「實質審查」。藍委邱鎮軍昨（6）日po文，批評執政賴清德政府把國家安全、產業命脈、外交空間與決策權，全部單押在美國身上！以及用「抗中」成為封住所有問題的萬用答案，把「親美」被當成不必說明的政治前提，「如果權力不再需要說明、質疑被視為威脅、監督被抹成不合時宜，那麼民主就只剩下形式，獨裁，只是換了一種比較好聽的說法！」

邱鎮軍昨於臉書po文，指賴清德政府把中國定義為「敵對勢力」，好像只要高喊抗中保台，國家安全就能自動完成。他認為這種說法聽起來簡單、用起來方便，「唯一的問題是『它既懶惰，又騙人』！」

邱鎮軍提到美國「活捉」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）事件，呼籲大家思考一個現實，「會侵略、會掠奪、會讓中華民國失去決定權的，真的只會是中國嗎？」他認為這種安全感，是建立在一個極其低姿態的假設裡，「只要夠配合、夠聽話，強權就沒有理由動你。」

邱鎮軍表示，賴政府談國安只設定中國，緊迫到好像慢一秒台灣就會滅亡；說到民主，好像反對賴清德政府，就是反民主。「但實際操作卻高度一致，權力集中，被說成效率；制衡被削弱，被包裝成改革；不同意見，就是直接升級成『中共同路人』。」

邱鎮軍更提到，賴政府反覆灌輸的，就是「我們不能沒有美國。」他認為這樣的單押，代表沒有備案、沒有退路，同時也代表一旦對方調整策略、重新計算利益、改寫優先順序，「承擔後果的，只會是我們！」

最後，邱鎮軍再度批評賴清德政府，用「抗中」成為封住所有問題的萬用答案，把「親美」被當成不必說明的政治前提，當重大決定只剩下一種方向、一套說法、一句「相信安排」，那這樣的國安，守住的從來不是國家，而是一個不必被質疑、不必被監督的執政方便性。「如果權力不再需要說明、質疑被視為威脅、監督被抹成不合時宜，那麼民主就只剩下形式，獨裁，只是換了一種比較好聽的說法！」

該篇po文曝光後，有許多網友傻眼湧入留言，「講很多，共機繞台時你怎麼都閉嘴」「你這篇文章是要寫給誰看的…交功課嗎？」「美國又沒有要武統台灣，國民黨的能不能講話動點腦啊？」「真是辛苦您了 快去領中國身分證跟人民幣」「出了苗栗你什麼都不是 可以不要再擋軍購嗎？」「只要台灣一準備防衛你就跳腳，請問你是在替誰擔心？」「把舔共賣台包裝成單押美國」「這咖跟我們是活在同一個時空嗎？」

