邱顯智發文曝憲法法庭新動向 接下來處理「這些」釋憲案

憲法法庭在去（2025）年底宣告《憲法訴訟法》修正條文違憲後「大復活」，即使有3名反對派大法官拒絕參與評議，仍接連作出兩件判決。前時代力量黨主席、律師邱顯智昨（14）日在臉書貼出憲法法庭的開庭通知照片，讓外界再度關注憲法法庭的判決。





依邱顯智公開的憲法法庭案號，大法官應是針對兩起妨害性自主案件中「追訴權時效」的聲請案召開說明會。其中一案，正是備受矚目的謝姓知名藝術家性侵案，該案由邱顯智代理。憲法法庭將就「性侵案件追訴時效」議題召開說明會，但是否公開，成為討論焦點。

在憲法法庭停擺期間，累積超過300件聲請案尚未結案，其中九成以上為人民聲請案件。邱顯智昨日下午在臉書發文證實，已收到憲法法庭通知書，並形容「有一種案件，是收到開庭通知書就會很高興的案件」。據了解，該案件為妨害性自主案件中，聲請自訴裁定的憲法審查案，挑戰的法規條文為《刑法》第80條。

其中一案為邱顯智於2025年7月1日代理提出聲請。該案被害人自2001年、年僅13歲起，至2004年間，遭其「乾爹」、一名知名藝術家性侵與猥褻，惟台北地院以追訴權時效為由，駁回自訴聲請。

依《憲法訴訟法》第19條規定，憲法法庭於審理案件認有必要時，得依職權或依聲請，通知當事人或關係人到庭說明、陳述意見，並可指定專家學者、機關或團體提供專業意見或資料。說明會是否公開，並非強制規定。過去如2022年死刑釋憲案，原訂閉門討論，後因輿論壓力改為直播。不過，由於「性侵案件追訴時效」涉及性侵害被害人隱私，憲法法庭此次說明會將不對外公開。





