邱馨慧獲選教育家人物典範

教育部七日介紹最新「教育家」人物典範，台南市西門實驗小學教師邱馨慧獲選。（教育部提供）

記者王誌成∕台北報導

台南市西門實驗小學教師邱馨慧多年來投入海洋教育，帶領學生走出教室，實地觀察牡蠣養殖過程，了解塑膠微粒對海洋生態的威脅，獲選為最新一期「教育家」人物典範。邱老師展現教學理念：「真實世界是孩子最好的老師」，並經常鼓勵學生走出教室，透過多樣化的教學內容拓展他們的視野。

教育部七日介紹最新「教育家」人物典範，由邱馨慧老師獲選，西門實小位於台江國家公園附近，邱老師結合擴增實境（ＡＲ）與虛擬實境（ＶＲ）技術，讓學生深入了解牡蠣養殖的過程，並實地觀察牡蠣的生長及蚵農的作業。此外，她還與社區的媽媽們一起製作蚵仔包，以增進學生對家鄉的情感。

邱老師也帶領學生前往澎湖參加淨灘活動，讓孩子們關注海岸地形的差異及垃圾問題，並實地觀察塑膠微粒所帶來的威脅，進一步加深他們對自然景觀的理解。

邱老師始終強調，「每一個孩子都不能落下」，她特別讓來自弱勢家庭的學生擔任升旗手，以增強他們的自信心，同時幫助熱愛足球但學業表現較弱的學生，培養他們成為全方位的人才。她的教學方案融合了國外教材與台灣的環境，鼓勵學生透過觀察與探究，學習科學精神，成為小小科學家。