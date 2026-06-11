邱一中掌舵秋法餐 以高雄盛夏風景打造無國界法式饗宴

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御盟集團旗下法式餐廳《Cho Restaurant 秋 法餐》迎來全新餐飲布局，自今年5月起邀請台北知名餐廳《香色》主廚邱一中（Steve Chiu）出任行政主廚，全面主導料理概念、菜單設計及廚務系統規劃。首波全新夏季菜單已於6月10日正式登場，透過跨團隊、跨地域的深度合作，為高雄餐飲市場注入嶄新的國際風味視野。

圖說：當季序曲｜花蓮西瓜·可可·番茄 以海邊吃西瓜的夏日記憶為靈感。盤中以細白礫石與貝殼勾勒海岸意象，白巧克力包覆的西瓜果汁球隱藏著鹽味驚喜，搭配油封黃聖女番茄與藍紋乳酪，透過甜、鹹、酸香的層次交織，翻轉台灣夏日風景。（圖片來源：秋法餐提供）

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此次夏季菜單以「港都烈日下的無國界盛夏」為策展主題，從高雄的陽光、海風與生活記憶擷取靈感，透過法式料理語彙重新詮釋南方城市獨有的風土景致，打造一場兼具在地特色與國際視野的味覺旅程。

開場前菜〈花蓮西瓜．可可．番茄〉以海邊吃西瓜的夏日記憶為發想，運用西瓜果汁球、油封黃聖女番茄及藍紋乳酪層層堆疊，呈現台灣盛夏鮮明且熟悉的風味印象。〈林園龍虎斑．酸菜．文蛤〉則選用高雄林園直送龍虎斑，結合地中海漁夫料理精神，以文蛤與海鮮高湯熬煮玉米糊，再巧妙融入台式酸菜元素，將港灣城市的海洋氣息濃縮於一道料理之中。

圖說：在地鮮味｜林園龍虎斑·酸菜·文蛤 嚴選高雄林園產地直送的龍虎斑，以地中海漁夫料理為發想，選用鮮美文蛤搭配海鮮高湯煨煮的玉米糊，並巧妙拌入台式酸菜。魚肉在蛤蠣泡泡與香料油的襯托下展現細膩鮮味，將港都海風與潮汐的氣息凝縮於一盤之中。（圖片來源：秋法餐提供）

主菜〈彰化芳苑玉露鴨．梅子．中式香料〉展現邱一中擅長的跨文化料理思維。他將華人燒臘文化與法式烹調技法融合，透過4至7日風乾熟成、炭火烘烤及中式香料調味，賦予食材更深層次的風味與地域特色，展現東西方飲食文化交會的豐富層次。

甜點〈麝香葡萄．巨峰葡萄酒粕．紫蘇〉則以高雄金馬賓館當代美術館為創作靈感，透過桌邊注入紫蘇清酒冷露所產生的色彩變化，呈現建築與光影流轉的藝術意象，為整套菜單畫下充滿美感與想像的句點，也呼應高雄兼具港灣、人文與藝術的城市魅力。

圖說：行政主廚邱一中（Steve Chiu）領軍，攜手《Cho Restaurant 秋 法餐》團隊，以「港都烈日下的無國界盛夏」為題，於即日起正式呈現全新菜單。（圖片來源：秋法餐提供）

畢業於高雄餐旅大學、並曾歷練海外頂尖餐廳的邱一中，此次返鄉擔任行政主廚，將港都熱情奔放的城市性格與豐富在地食材融入創作之中。他透過歐洲、美洲及亞洲多元料理技法的交融運用，帶領秋法餐團隊持續探索不受菜系框架限制的無國界風味表現。

秋法餐表示，全新夏季菜單即日起正式推出，期盼邀請賓客循著每一道料理的風味脈絡，在餐桌上感受高雄盛夏的陽光、海風與人文底蘊，體驗屬於南方港都的獨特魅力。

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