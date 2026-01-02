邵庭網購取貨遇悲劇 錢被機器吃掉嘆「怪自己壞習慣」

許多人都有網購的經驗，尤其現今智助店取貨更是方便，不限時間也不須和店員接觸，但面對機器偶爾還是會凸槌。女星邵庭昨(1日)分享去領包裹，見機器先提醒零錢不夠，須自己備好零錢，她望望錢包沒問題就繼續取貨，最後發現錢根本不夠，按了取消機器竟然沒退錢，她當下想拉肚子又見錢拿不回來，天人交戰，只能怪自己不謹慎。

邵庭昨發文說本來要去網購店到店領價值7435元台幣的包裹，她看錢包零錢滿滿以為沒問題，投錢投到一半才發現她以為是50元的硬幣竟然是菲律賓的5披索，她當下發現沒投進去，卻發現因此銅板不夠，打算先按取消去其他店家換好零錢再來，「結果，取消是取消了，錢沒還我啊」。

邵庭打趣說，當下緊張到想拉肚子，又想到要買晚餐的店快關門了，只好先先打給客服排隊詢問，並去一旁餐廳買晚餐、借廁所，客服回應是機器的保護機制、並非故障，「總之就是錢之後會退還到蝦皮帳號裡面，然後請我下次一定要準備好足夠的錢再領包裹這樣」，她強調：「我真的有準備足夠的錢，但我被那個偽裝成50台幣的5披索騙了」。

最後邵庭說：「我真的想不起來是哪個店家找錢給我那5披索，只能怪自己壞習慣，拿回找錢都沒仔細檢查，以此悲慘故事提醒大家都要多注意」，粉絲回應：「聽起來真的好驚悚」、「在智取店考智商投錢，然後自我懷疑到智能障礙」、「智取店可以先用信用卡結帳」，邵庭回應：「我知道，但是剛好這個就是選貨到付款」。

