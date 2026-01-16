邵族水社石印社舊部落遺址暨袁姓石姓頭目祭祀場立碑 舉辦祈福動土儀式

邵族水社石印社舊部落遺址暨袁姓石姓頭目祭祀場立碑動土儀式。（縣府提供）





為保存與彰顯邵族傳統文化與歷史記憶，南投縣政府推動「邵族水社石印社舊部落遺址暨袁姓、石姓頭目祭祀場立碑計畫」，並於今（16）日，在南投縣魚池鄉中興路育樂亭（老人會館公廁旁步道）舉行立碑祈福動土儀式，邀集族人長老、部落代表及地方民意代表共同參與，場面莊嚴隆重。

本次儀式依循邵族傳統祭儀進行，由女祭司進行祈福灑酒儀式，祈求祖靈庇佑工程順利、族人平安，隨後進行鏟土動工，象徵立碑工程正式啟動。儀式中，邵族民族議會、伊達邵部落會議，以及多位邵族長老與頭目均到場見證，共同表達對祖靈的敬意與對文化傳承的重視。

文武廟下方，設置一座小型紀念碑。（縣府提供）

本計畫總工程經費約新臺幣300萬元，規劃於三處工區設置紀念碑。第一工區位於涵碧步道育樂亭下方，設置一座大型與一座小型紀念碑；第二工區於文武廟下方，設置一座小型紀念碑；第三工區則於玄光寺下方，設置一座大型紀念碑。紀念碑將用以紀念邵族袁姓氏族與石姓氏族，並作為族人祭拜祖先、延續氏族祭儀與狩獵文化的重要場域。

玄光寺下方，設置一座大型紀念碑。（縣府提供）

透過立碑與解說設置，也將向大眾簡要介紹邵族過去廣闊的傳統領域。早期邵族的生活範圍涵蓋今日的中寮、集集、水里坑、魚池、頭社、水社及埔里等地，舊稱「水沙連」，其中以日月潭水社部落最為興盛，亦成為中部內山的重要文化象徵。

活動圓滿合影。（縣府提供）

南投縣政府表示，期盼透過本次立碑工程，讓族人能有具體而永續的祭祀與記憶空間，也讓更多民眾認識邵族歷史脈絡與文化價值，持續推動原住民族文化保存與傳承。

