邵玉銘病逝享壽87歲！宣布解嚴見證台灣民主

▲前行政院新聞局長邵玉銘逝世，享壽87歲。（圖／翻攝自文化部官網）

[NOWnews今日新聞] 曾在1987年代表政府宣布台灣正式解嚴、站上歷史關鍵時刻的前行政院新聞局長邵玉銘，今（7）日病逝於台北榮民總醫院，享壽87歲。消息傳出後，政媒圈震驚不捨，紛紛悼念這位見證並參與台灣民主轉折的重要人物。

資深媒體人葉樹珊今日在世界女記者與作家協會中華民國分會的LINE群組轉述噩耗，指出邵玉銘為協會理事、資深會員靳秀麗的夫婿，並透露慈濟志工已前往榮總助念。消息傳開後，媒體圈人士接連表達哀悼。

邵玉銘1938年出生於滿洲國濱江省蘭西縣，1948年隨家人來台，後畢業於政大外交系，並赴美取得芝加哥大學歷史學博士學位。1982年返台後投身學界與公共事務，歷任政大外交研究所所長、國際關係研究中心主任，1987年至1991年間出任行政院新聞局長，任內正逢解嚴、報禁開放、老兵返鄉探親等關鍵政策推動期，也是前總統蔣經國辭世的重要時刻，對外說明幾乎都由他一人承擔。

除了新聞局長，邵玉銘也曾擔任國民黨副秘書長、外交部北美事務協調委員會主任委員、公視與華視董事長等要職，在政治、媒體與學界皆留下深刻足跡。原本他還計畫於2月8日出席台北國際書展，以「我的童年流亡三部曲」為題分享人生記憶，卻因病臨時取消，未料竟成永別。

聽聞噩耗，資深媒體人陳月卿也在群組中感嘆，自己日前才在為記者公會60週年紀念出版品撰文時，特別提及邵玉銘對台灣未能好好培養資深記者的深切遺憾，沒想到書尚未出版，人已離世，令人遺憾。

