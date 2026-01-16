邵立中觀點》看不到天花板！台灣科技產業的大航海時代

如果沒有藍白的亂台因素，台灣經濟的前景無可限量，台股也還看不到未來的天花板。 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 新的台美關稅協定終於掀牌了，這真是對台灣未來極為有利的一份協議。

第一，台灣獲得與日本、韓國與歐盟同樣的15%稅率，而且台灣的出口主力半導體與ICT相關產品許多都享有零關稅，所以這份協議等於是在新的關稅時代，把台灣綁進美國市場的類自由貿易區。過去台灣受中國圍堵，台灣主要的貿易夥伴都不敢和台灣簽署自由貿易協定，現在等於是從中央一舉突破了。

第二，伴隨台積電等台商赴美投資，台美共建台式的超級科學園區，這等於是美國市場敞開大門，讓台灣科技產業長驅直入。在川普重建美國製造業，特別是晶片產業的政策下，未來可見的十年、二十年，甚至更久，台灣人將繼續主導美國，乃至於全世界的半導體產業。

第三，美國不但要求台商赴美投資，也要求台灣相對開放台灣的半導體、人工智慧、國防、電信、生技等產業，讓美國企業來投資。台美在這些機敏關鍵產業的合作，帶來的不只是資金，以及台灣企業全球競爭力的契機，還有更為重要的是安全的保障。當台美企業在這幾項國安相關的工業建立起共生共榮的產業結構之後，傷害台灣就是損害美國利益。

第四，台灣政府幾乎零出資，只要提供赴美投資企業的融資信用保證，所以可能幾乎用不到納稅人的錢。能夠跟隨台積電赴美打江山的企業，那一個沒有三兩三？債務違約的風險很低。

美國是全球AI產業的中心，台灣相關產業的主要客戶也都在美國，台積電及其他台商在把關鍵技術根留台灣的前提下赴美投資，是台灣以美國為跳板，開發全球市場的科技產業的大航海時代，不是柯文哲所鬼扯的什麼台積電變美積電。如果沒有藍白的亂台因素，台灣經濟的前景無可限量，台股也還看不到未來的天花板。

