邵立中觀點》美麗島民調帶給三黨的警訊
[Newtalk新聞]
黃國昌這個黨主席真的不簡單，不過一年多的光景，他就把「討厭民眾黨」經營成了全國最大黨。沒錯，根據美麗島電子報的最新民調，有高達51.8%，超過一半的人對民眾黨表示反感，是全國選民最討厭的政黨。而對民眾黨有好感的人，只有30.8%。如果再做進一步的交叉分析，這三成的選民裡面，可能還有超過一半是國民黨的支持者，而這也正是民眾黨最大的隱憂。
民眾黨創黨之初是以跳脫藍綠為訴求，這在台灣的政治市場上有一定的票房，可是現在選民對民眾黨的反感度如此之高，無形中對民眾黨未來的發展，設下了一個很低的天花板。而更可怕的是，無論是美麗島民調，或是從其他最近公布的多項民調結果來看，民眾黨與國民黨的選民結構已經高度重疊了。這將使民眾黨更難掙脫小藍的標籤，百足之蟲的國民黨，會像一個黑洞一般吸住民眾黨，然後兩個黨一起競逐那一塊仇綠的餅。民眾黨這樣的形象，將使過去曾經支持民眾黨的中間和淺綠，或許還有一些淺藍的選民，未來即使沒有轉投民進黨，可能也不會再願意支持民眾黨，但是現有的選民結構，會讓民眾黨很難轉身。
正在試圖重執黨權的地下黨主席柯文哲，似乎也看到了這個危機，所以時不時釋放一點調整路線的訊息，可是讓人看不懂的是，為何此刻又在全黨護航一個抗拒放棄中華人民共和國國籍，想要破壞中華民國法制的中國人來當台灣的國會議員呢？是不是因為選民結構已經藍化，所以要和國民黨來競逐誰比較紅統嗎？可是你柯文哲或黃國昌敢像鄭麗文一樣，高喊要讓台灣人以「作中國人為榮」，高喊「兩岸同屬一中」嗎？什麼「兩岸一家親」、「紫雲黃氏」這種等級的曖昧語言，習大大已經看不上眼了。
鄭麗文已成選舉臭鼬
不過跟黃國昌比起來，鄭麗文搞垮一個政黨的本事也不遑多讓。美麗島的數據顯示，選民對國民黨的反感度雖然略遜於民眾黨，只有49.9%，驚險地以0.1%的差距沒能過半，但對黨主席鄭麗文的個人不信任度卻是一支獨秀，高達53.5%，幾乎是信任度28.7%的兩倍，而且不信任鄭麗文的選民比對國民黨反感的人還多。鄭麗文可能已經成為台灣民主化之後，最被選民討厭的國民黨主席。
影響所及，已經不是令出不出得了黨中央的問題，而是鄭麗文已經化身為一隻選舉臭鼬，除了金門、連江之外，恐怕沒有一個國民黨的縣市長候選人想跟鄭麗文同台。可就在這個時候，鄭麗文還是繼續堅持要爭取與習近平會面，完全不顧候選人們的死活。在這種情況下，藍營選將們勢必要尋找一位可以帶動選戰氣勢的母雞或共主。如果民進黨推不出一位足以牽制蔣萬安的選將，那麼已經佔據首都市長地位的蔣萬安，年底一定會開著他的輔選列車，當一隻挑戰賴清德的鬥雞，為自己的大位之路舖路。
民進黨的前路仍然艱難
命格看起來很辛苦的賴清德，當選總統之後的各種內憂外患也著實不輕鬆。這次美麗島民調的結果，關於民進黨的部分，大家都把焦點放在賴總統的信任度（46.9%）黃金交叉，超過不信任度（43.3%），而就政黨的喜好度而言，民進黨也是得到最多選民好感（43.9%）的政黨。但是，民進黨千萬不要因此沾沾自喜，認為從此前途一片光明，因為，對民進黨表達反感（45.0%）的人還是比較多，對賴政府施政不滿意的（48.0%）也比滿意的（46.0%）略多。
這代表什麼呢？代表著民進黨雖然是最受台灣人民支持與信任的政黨，但是不喜歡民進黨的選民，可能還是略多於喜歡民進黨的人，這給了藍白兩黨操作「討厭民進黨」的空間，也為藍白合提供了繼續蔓延的土壤。對於期望能夠穩定政權，在台灣命運的關鍵時刻繼續掌舵的民進黨來說，未來的挑戰仍然很艱鉅，對年底的選舉也沒有樂觀的本錢。
大逛國際書展 賴清德：找老師不如找好的書
台美是彼此繁榮未來不可或缺的夥伴！賴清德揭合作3大戰略方向
