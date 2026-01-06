邵立中觀點》韓國瑜的政見 民進黨來實現

[Newtalk新聞] 台股自去年封關日起就氣勢如虹，1月2日新春開了紅盤，1月5日更是大漲了755.23點，一舉飆破了三萬點大關，創下歷史新高紀錄。護國神山台積電同樣在這一天寫歷史，站上了每股1670元的新天價。而且1月6日繼續維持上漲的格局，台積電也繼續創高。

台股的好表現並不是一時的消息面炒作，或者靠短期的資金行情，而是有紮紮實實的基本面為基礎。至2025年11月為止，台灣的出口已經連續25個月正成長，2025的11月更創下640.5億的歷史新高，與前年同期相比的年成長幅度高達56%，2025的全年出口總額可望突破6000億美元，上看6300億。

除了出口之外，台灣去年的人均GDP可望超越日韓，成為東亞諸國的新龍頭。勞工的基本工資從2016年的20008元，攀升到今年的29500元，上調幅度接近50%。蔡英文從馬英九手中接過執政權的時候，股市只有8095.98點，從2016到2026這不到十年的光影，台股跨過了一萬點，飆破了兩萬點，如今站上了三萬點。從蔡英文到賴清德，民進黨執政的這十年，說是台灣經濟脫胎換骨的黃金十年，一點也不為過。這幾年，相信台灣，看好民進黨執政的投資者，基本上都變富有了；相反地，那些看衰台灣，相信台積電會跌到每股500元的人，就錯失了很多賺錢的機會，等於是相對變窮了。

猶記得2018年，民進黨重返執政的第三年，韓國瑜崛起，一句「貨出去，人進來，高雄發大財」口號，在當年縣市長選舉中重創民進黨，拿下15席縣市長，包括長期由民進黨執政的高雄市。不過韓國瑜上任後，「能撈就撈，能混就混」的嘴砲性格表露無遺，很快就被高雄市民罷免了。市民終於理解到，「發大財」的願景並不是靠「愛情摩天輪」之類的浮誇口號，而是必須仰賴一步一腳印的務實治理。蔡英文和賴清德都是屬於內歛的性格，不喜歡作秀的行為或是浮誇的言語，但是韓國瑜讓人民「發大財」的政見，卻是在蔡、賴兩人的手中接力實現。

展望未來，台灣的黃金時代應該還沒有結束，除了AI浪潮方興未艾之外，台灣的醫療衛生服務去年排名世界第一（Numbeo等機構的評比），連動帶動的生技產業也很有實力。要不是當年國民黨為了選舉抹黑宇昌案，今天台灣的生技產業可能已經是另一座護國神山了。還有軍工業，美國軍武的生產能量不足，導致延遲交貨，現在的對台軍售案，其實隱含了未來在亞太地區維修與零組件供應的合作可能，這又是另一個帶動國家經濟與產業實力發展的推手，可惜軍購條例卻被藍白多次聯手擋在程序委員會，無法進入實質審查。

台灣經濟的未來發展無可限量，現在還看不到天花板，但是這些願景未來能不能真的實現，除了政府政策的引導，以及國人的共同努力之外，國民黨與民眾黨是不是願意鬆開他們扯台灣後腿的手，也是至為關鍵。

