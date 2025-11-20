邵雨薇《人浮於愛》宣示主權 把正宮簡嫚書「踐踏在地上踩爛」

《人浮於愛》開播後反應熱烈，上週劇情最震撼的橋段，是辛毅夫（范少勳 飾）因創業失敗，在酒後竟與陌生女子於廁所激吻，讓觀眾氣到差點摔手機。

談到心中的出軌界線，宋芸樺坦言：「太難了！我沒有遇過，但如果真的發生，我會先坐下來好好溝通。溝通才是解決信任問題的唯一方式。」范少勳則以角色心境回應：「毅夫一直在學習『面對』，要誠實、有勇氣地面對每一刻的關係。」

此外，楊祐寧飾演的「顧厚澤」同時陷入兩段感情，即使范月姣（簡嫚書 飾）經常以死相逼，他也難以狠心與她分開，讓觀眾好奇：「難道他比起周曉琪（邵雨薇 飾）更愛范月姣嗎？」

廣告 廣告

《人浮於愛》邵雨薇（左）隱瞞肚中孩子身世，與楊祐寧（右）感情走向也是看點。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

楊祐寧自我解讀：「這兩段關係無法比較，顧厚澤對月姣除了愛，還有一份疼惜。即使這段感情已經壞掉，他仍會心疼她的自傷行為。這不是一句『不愛了』就能結束的，所以感到無比心痛。」

《人浮於愛》劇情進入後半段，顧厚澤從一開始冷靜的精神科醫生，逐漸展露內心的創傷與崩潰，最新劇情甚至將裸露自白：「我是殺人犯！」簡嫚書認為，月姣與顧厚澤之所以難以輕易分開，是因為她打從心裡認為「那是一種生死與共的愛」。

《人浮於愛》簡嫚書（左）認為劇中的她與楊祐寧（右）角色是生死與共的愛，因此才難以分開。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

本週另一大看點則是周曉琪與范月姣兩人的火花四射正面交鋒。談到周曉琪主動上門找月姣的那場戲，簡嫚書語氣犀利直言：「她就是在宣示主權啊，想把范月姣踐踏在地上踩爛。」火辣口吻預告兩人對戲必須鎖定！

《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導