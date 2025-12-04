邵雨薇《人浮於愛》面對被侵犯 吐心裡的痛：永遠停在17歲

《人浮於愛》開播後掀起強烈迴響，宋芸樺感性表示：「《人浮於愛》陪我從 30 歲女孩跨到女人。從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多啟發。」范少勳則說：「謝謝觀眾的支持，請一定要看到最後，也許結局會讓你更理解『愛的模樣』。」

范少勳《人浮於愛》劇中飾演富二代。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo）

劇組也暗示大結局將迎來強烈情感震盪。上週潘心彤（宋芸樺 飾）遭綁架，本週預告中卻披上婚紗嫁給辛毅夫（范少勳 飾），下一秒畫面卻急轉直下：辛毅夫的接吻對象竟不是心彤，而是林映唯主動吻上，宋芸樺透露：「理想的愛情，不一定是生命當下能承受、能走向的路。真正走過、愛過、痛了，才會知道自己在愛裡想要的是什麼。」范少勳也說：「對辛毅夫來說，這部劇從頭到尾都是『面對』的課題。」

邵雨薇面對過去的自己。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo）

本週最揪心的內容落在周曉琪（邵雨薇 飾）身上。她長期被壓抑的童年創傷將全面揭開，邵雨薇談到角色：「曉琪的情感在 17 歲那年就停止成長了。她不知道怎麼愛、也不知道如何被愛。」她強調這段戲的重要性：「要面對，才能放下；如果一直背著傷口往前走，它會影響你一輩子的抉擇與自信。」