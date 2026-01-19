邵雨薇《動物園》遇重大挫折 看王柏傑超不順眼

邵雨薇在新戲《動物園》中走進高雄壽山動物園，從廣告圈創意總監轉身成為菜鳥保育員，與王柏傑、李淳攜手演出一段從針鋒相對到相知相惜的職人愛情故事。這部歷時四年籌備、橫跨台美兩地取景的作品，以動物園為舞台，在笑與淚交織的日常裡，描繪人與動物、人與人之間最真摯的情感連結。

邵雨薇。（圖／disney+）

《動物園》故事聚焦高雄壽山動物園的保育現場，邵雨薇飾演的廣告公司創意總監朱欣葵，在職涯遭遇重大挫折後，陰錯陽差成為動物園的實習保育員。面對截然不同的工作環境，她不僅得重新適應體力勞動與動物照護，也必須承受由王柏傑飾演的資深保育員嚴格又直接的帶領方式。

邵雨薇和王柏傑從初見時互看不順眼，從餵養波爾羊、清理犀牛糞便、照護白犀牛的日常中逐漸培養默契，情感也在一次次並肩工作的過程裡悄悄轉變。這段在動物園展開的職場愛情，不只呈現保育員工作的辛勞與成就，也讓角色在與動物相處的過程中，重新思考生命的價值與意義。

王柏傑。（圖／Disney+）

為了貼近角色真實狀態，主演群在開拍前皆進駐壽山動物園，接受至少三週的密集訓練。邵雨薇分享，這是她首次飾演保育員，「朱欣葵在動物園找到的不只是工作，而是一種回到初心的勇氣，希望觀眾也能在這個故事裡找到屬於自己的療癒時刻。」王柏傑則表示，角色讓他重新學習用更溫柔的方式面對生命，「保育員不只需要專業，更需要耐心與同理心，很開心能把這段特別的職場愛情故事分享給大家。」