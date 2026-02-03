邵雨薇也「靈動」！為化惡鬼妝兩天不敢喝水 自曝最想當個「討厭鬼」

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇在片中的「好鬼」造型清秀飄逸。風暴國際提供

邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》片中飾演的「采思」經歷跨越兩代的虐心糾葛，年少時與鄭人碩飾演的父親相愛卻慘遭背叛，多年後竟遇見對方的兒子進碩（初孟軒 飾），被大男孩的真誠打動，決定親手傳授珍藏已久的戲作。而邵雨薇與初孟軒的相遇，源自她親手創造的一場「靈動」現象，初孟軒也大讚這場戲的合作默契：「完成的時候真的很有默契，也很有成就感！」

近期「靈動」成為熱議話題，片中邵雨薇與初孟軒的初次相遇，正是一場精準設計的靈動現象。邵雨薇隱身在劇場中操控空間，窗簾無風自動、人偶詭譎起舞，企圖嚇跑初孟軒。初孟軒回憶這場戲時表示，這不只是表演，更需要與技術組在同一頻率精準配合，是一場技術與演技密集的挑戰，他大讚：「完成的時候真的很有默契，也很有成就感！」

惡鬼妝耗時3.5小時不喝水 邵雨薇封眉塑形釋放原始慾望

邵雨薇在片尾化身「惡鬼」的造型更是電影一大亮點。為了呈現極致的視覺震撼，她每次上妝需耗時三到三個半小時，甚至要將眉毛封起來重新塑形，眼妝更在黑色中暗藏紅色層次。

而拍攝惡鬼戲的兩天期間，邵雨薇化完特殊妝就一整天不喝水，深怕一去廁所會洗掉手上的化妝、耽擱劇組拍攝時間。她認為這個角色代表了人性最原始、純粹的慾望，「那是一種為了生存不擇手段的狀態，對她來說只剩下活下去這一件事。」這種毫無保留的釋放，讓她直呼演起來非常過癮。

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇每天花3至4小時化上特殊妝扮演「惡鬼」。風暴國際提供

橫跨兩代父子糾葛 戲外笑稱想當「討厭鬼」

談到采思內心的冤屈與背叛，邵雨薇分析角色死後歷經歲月，已成了看透一切的老靈魂。她認為真正放大怨念的，往往是身邊人未放下的恐懼。戲外被問到「想當什麼鬼」時，邵雨薇竟俏皮回答想當「討厭鬼」。她解釋靈感來自《被討厭的勇氣》，希望能忠於內心、勇敢發聲，即便成為別人眼中的討厭鬼也能無掛念地活著。



