邵雨薇勾楊祐寧車震 大喊脖子痠

影集《人浮於愛》主演邵雨薇與楊祐寧，在即將播出的第3、4集中將上演激情車震戲，兩人不約而同表示，這場在車上的戲堪稱全劇最難拍攝的場景，尤其是楊祐寧將頭伸進車內親吻邵雨薇的鏡頭。導演徐輔軍直言這兩個角色的感情戲非常難處理，大讚兩人表現得相當好。

邵雨薇劇中飾演可以為愛不擇手段的周曉琪，看上飾演精神科醫師顧厚澤的楊祐寧，不顧對方有由簡嫚書飾演交往多年的女友，依舊對其施展出欲擒故縱的魅惑舉止，讓楊祐寧經不起誘惑終於出軌。兩人第一場激情戲相當大膽，選擇在無人的山區大馬路邊上演車震。

邵雨薇表示，除了拍攝細節經過了許多著墨以外，她坐在車內，要隔著車窗表現出勾引楊祐寧的畫面，也相當具有挑戰性，她笑說：「要抓角度很有難度以外，脖子也會偏痠啦。」

楊祐寧則補充：「因為車子本身的空間就有限制，又要拍得好看、又要動作協調 ，然後一同時間又要把情緒能夠帶到 ，所以我覺得對整體的執行上的難度就會比較高。」