邵雨薇化身劇場名伶+女鬼 歌舞集訓一個月壓力炸鍋

初孟軒飾演的導演誤闖鬧鬼劇院，認識了死了18年的女鬼邵雨薇。（風暴國際提供）

電影《啵me之我的青春住了鬼》結合愛情、靈異與劇場元素，由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩領銜主演，以「真愛如鬼，耳聞卻不曾見」為主題標語，講述一段橫跨兩代人、穿越陰陽的宿命愛戀。

飾演靈魂人物趙采思的邵雨薇，為貼合劇場名伶形象，付出了極大努力。她透露，開拍前一個月即投入密集訓練，除了戲曲唱腔與身段，更額外學習花劍和槍的動作設計。「專業戲曲演員要十幾年功夫，我只有一個月，壓力真的很大。」她表示，在片場也持續練習，只為讓每個身段與眼神都貼近專業。邵雨薇感慨，演出期間需穿梭陰陽兩界，心靈波動極大，承受著巨大的身心理壓力。

與邵雨軒有大量對手戲的初孟軒，則大讚搭檔「真的很仙氣又親切，私下也很直率、有魅力」，並透露邵雨薇在片場樂於分享表演經驗，點亮了現場能量。初孟軒也笑說，一開始以為邵雨薇安靜內向，後來才發現她「超愛搞笑」，是個能讓人放鬆的夥伴。

片中邵雨薇本是劇場女主角，才華深得初孟軒欣賞。（風暴國際提供）

該片故事敘述年輕導演柯進碩（初孟軒 飾）在籌備舞台劇時，誤闖鬧鬼劇院，邂逅了18年前死於意外的劇場女主角趙采思（邵雨薇 飾），並因此揭開了父親（鄭人碩 飾）埋藏多年的驚人祕密。導演陳大璞巧妙結合寫實情感與靈異元素，將鬼魂視為人心無法釋懷的遺憾投射，打造出這部為女性觀眾量身打造的靈異愛情寓言。《啵me之我的青春住了鬼》預計將於明年1月23日上映。

