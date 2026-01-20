邵雨薇吻戲消失！監製爆料幕後秘辛 唐綺陽演唱主題曲「炸雞潤喉」復胖2公斤

《啵me之我的青春住了鬼》男女主角初孟軒（右）和邵雨薇、主題曲演唱者唐綺陽共同出席首映。風暴國際提供

由邵雨薇、初孟軒主演的奇幻新片《啵me之我的青春住了鬼》今日舉辦首映會，監製蔡意欽率領主演群邵雨薇、初孟軒、熊仁謙、李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒，以及主題曲演唱者「國師」唐綺陽出席。現場爆點連連，不僅唐綺陽自爆為了錄音復胖2公斤，監製更意外揭露邵雨薇與初孟軒「吻戲消失」的幕後八卦。

唐綺陽獻唱主題曲錄到痛苦 狂嗑炸雞保養喉嚨復胖2公斤

「國師」唐綺陽此次受學弟監製蔡意欽之邀，挑戰由金曲組合陳建騏、葛大為操刀的主題曲《等不到的等》。唐綺陽坦言壓力極大，更在現場開玩笑抱怨歌曲感情太過細膩，讓習慣大器唱法的她「痛苦死了。」她透露自己擅長的歌路是葉倩文的豪爽唱法，為了在錄音室磨出好聲音，整整磨了2個月，還靠吃炸雞來「保養」喉嚨，沒想到因此復胖2公斤，讓她直呼這首歌真是讓她又愛又恨。

邵雨薇分飾兩角狂吊鋼絲 自爆曾遇「山神保護」神祕經驗

在片中飾演鬼魂且分飾兩角的邵雨薇，有多場吊鋼絲與「自己對打」的高難度戲碼。自稱喜歡高處的她，笑說吊了4天鋼絲一點都不害怕，反而有種發洩的亢奮感。

廣告 廣告

提到靈異經驗，她回憶拍攝《樓下的房客》時期，曾深夜在陽明山後山目睹路中央出現「巨大神祕樹木」，再次開回原路時樹木竟憑空消失。同片演出的禪師網紅熊仁謙分析，這應該是「山神」展現的善意保護，並非惡意靈異現象。

吻戲遭刪疑雲？監製爆料：是不是妳好朋友塞錢給導演

雖然電影片名帶有「啵me」字眼，但男女主角邵雨薇與初孟軒在片中竟然一場吻戲都沒有。對此，監製蔡意欽在首映會上語出驚人地爆料：「本來有吻戲啦！是不是妳好朋友（指男友吳慷仁）塞錢給導演？」突如其來的調侃讓邵雨薇當場裝傻傻笑，一旁的初孟軒則露出尷尬又不失禮貌的微笑，意外成為全場最八卦的焦點。

劇團五人幫感情深厚 網紅禪師熊仁謙另類現身

片中李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒與初孟軒組成的「劇團五人幫」私下交情甚篤，初孟軒更被爆料常帶領大家玩有趣的團康遊戲「巧克力牛奶」。而擁有40萬訂閱的網紅禪師熊仁謙，在片中以IPAD形式出現在儀式現場，原來真的是他答應演出，但與他朝聖上師的行程撞期，因此用這種方式演出。《啵me之我的青春住了鬼》將於1月23日正式在台上映。



回到原文

更多鏡報報導

曾敬驊金馬獎座放神明桌！自爆過年打麻將六親不認 透露最愛年菜是這道

雪碧怒了！痛斥黃明志「字字不提逝者」博流量 重話詛咒：芯會去索命

《陽光女子合唱團》票房破億！台中女監千人淚崩 收容人母心碎告白曝

獨家／校長賣假學歷重判88年！ 檢拿20年嫩照通緝淪笑柄...最新老態身影曝光