邵雨薇吻戲被刪爆「好朋友塞錢」 唐綺陽吃炸雞潤喉：復胖2公斤

初孟軒（右起）、邵雨薇、唐綺陽出席《啵me之我的青春住了鬼》首映。風暴國際提供



邵雨薇今（1╱20）與初孟軒、亮哲、熊仁謙、李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒主題曲演唱者唐綺陽出席《啵me之我的青春住了鬼》首映記者會，片中她首度挑戰1人分飾「正、邪兩鬼」，被問取名「啵me」卻與初孟軒無吻戲，監製蔡意欽爆料：「其實本來有接吻戲。」還突轉頭開玩笑問她：「應該是妳朋友拿錢給大璞（導演陳大璞）叫他拿掉！」讓她只好尬笑。

片中有精采的對打戲，邵雨薇透露足足吊了4天鋼絲，形容過程宛如不斷破關的遊戲，體力與心理都承受極大壓力，甚至在收工時一度想落淚，而在吊鋼絲的過程中，邵雨薇卻說很快樂，「打戲雖然很累，但過程有一種發洩感」。另外，她在片中1句「關你屁事」令觀眾印象深刻，她坦言在現實生活中也常大叫，「我只要不知道怎麼辦就會大叫」。這次則為了拍電影叫很多次，「叫到燒聲」！

廣告 廣告

《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽（左起）、導演陳大璞、唐綺陽、邵雨薇、初孟軒、李雪、安俊朋、陳昱廷、熊仁謙、顏廷儒期許票房長紅。風暴國際提供

談及演鬼的禁忌，邵雨薇說：「可能因為我這個鬼偏可愛，我反而會擁有更多的人性在揣摩這個角色，我下次蠻想演看看嚇人的鬼。」她透露之前拍《樓下的房客》時曾遇到靈異現象，她收工後開後山回家，卻發現路中央有1顆樹，後來再開回去，樹卻不見了，「我覺得會不會冥冥之中是一種保護」。唐綺陽笑虧：「妳是超級麻瓜耶！」一旁的禪師熊仁謙則解釋：「應該是山神吧！祂絕對不是有敵意的，有敵意不會用這種形式出現。」才讓她鬆口氣說：「雖然我是麻瓜，但是遇到好神。」

國師唐綺陽為電影獻唱主題曲〈等不到的等〉，深情嗓音大受好評，她透露雖曾因長期說話擔心嗓子狀況而一度猶豫，但一看到陳建騏、葛大為組成的黃金製作團隊便決定接下任務，更喊話挑戰金曲獎和金馬獎：「各拿1座就好，我要的也不多。」她自認音域偏向大氣的「江湖風」，但這首歌充滿細膩的情感轉折，需特製的情感表達，直呼：「唱得我痛苦死了！」還因此在錄音室磨了2個月，也狂吃炸雞潤喉，「復胖2公斤」。《啵me之我的青春住了鬼》1月23日上映。

更多太報報導

「動力火車」速撈7000萬尾牙財 尤秋興7年婚動念領養小孩

動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」

《甄嬛傳》片尾曲原唱亂入西門鬧區搶麥 遭街頭藝人眼紅檢舉超尷尬