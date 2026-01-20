邵雨薇吻戲被刪！監製爆料「好朋友拿錢給導演」 唐綺陽獻聲笑曝用炸雞潤喉

電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒主演，20日舉辦首映記者會。邵雨薇在片中一人分飾正、邪兩鬼，還需要吊鋼絲4天，她笑說，因為很愛高的地方，「對我來說很快樂！」不過她這次雖然和男主角初孟軒有感情戲，兩人卻沒有吻戲，一旁監製蔡意欽打趣爆料：「原本有吻戲，應該是妳朋友拿錢給導演叫他拿掉。」

電影《啵 me 之我的青春住了鬼》 20 日舉辦首映記者會。（圖／風暴國際股份有限公司 提供）

《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽今日攜手主演邵雨薇、初孟軒、亮哲、熊仁謙、李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒，以及演唱主題曲的唐綺陽在首映會前一同出席媒體訪問。

唐綺陽這次為電影獻唱主題曲〈等不到的等〉，她透露，會接受邀約是因為剛好監製蔡意欽是她學弟，但其實一開始有過猶豫，怕自己做不好，「我講話這麼多年，怕我的嗓子不好。」加上要進錄音室，讓她相當緊張。

不過在得知歌曲是找了陳建騏、葛大為這組黃金陣容打造，就決定答應邀約，但唐綺陽笑說，「我有點埋怨陳建騏沒有為我打造，我的音域是有一點江湖味道，比較豪放，但這首歌充滿很細膩的感情轉折 。」她為此在錄音室磨了兩個月，直呼：「唱得我痛苦死了！」還笑曝那段時間為了潤喉嚨吃了不少炸雞，胖了兩公斤。

而女主角邵雨薇在片中一人分飾正、邪兩鬼，還有不少精彩打戲，她也為此吊了鋼絲四天，談及這過程，她笑說：「對我來說很快樂，我很喜歡高的地方，整個人在興奮的狀態，過程有發洩感！」而她過去演過不少和鬼有關的片，像是《第九分局》、《我的麻吉4個鬼》等，她打趣說，之前演的鬼都是偏有趣的，「下次蠻想演演看嚇人的鬼，但我不想演被嚇，比較累。」

女主角邵雨薇（中）在片中一人分飾正、邪兩鬼，還有不少精彩打戲。（圖／風暴國際股份有限公司 提供）

值得一提的是，邵雨薇和初孟軒雖然在片中有感情戲，兩人卻沒有吻戲，與片名「啵me」好像有點不相符，監製蔡意欽在一旁解釋，其實最一開始設定兩人在最後是有吻戲的，但導演因為劇情關係把這場戲刪了，蔡意欽說完還打趣對著邵雨薇開玩笑說：「應該是妳朋友拿錢給導演叫他拿掉（吻戲）。」

初孟軒被問到會不會覺得福利被拿掉有點可惜？他敬業表示，「不會！完全可以理解，有跟導演討論過這角色到最後有沒有必要去做這件事，一切都是角色優先！」電影《啵me之我的青春住了鬼》1月23日全台上映。

