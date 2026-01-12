邵雨薇喝到斷片完全沒跨年 曝照片只留吳慷仁下巴原因

邵雨薇、初孟軒出席愛情靈異電影《啵ｍｅ之我的青春住了鬼》媒體茶敘，邵雨薇在片中挑戰一人分飾好鬼與惡鬼，還上演自己和自己對打橋段，是個特別的體驗；她日前在社群平台分享跨年醉酒照，沒想到照片中只留男友吳慷仁的「下巴」，引起網友熱烈討論，她則笑著說因為喝了一點酒，「累到斷片」根本沒有跨到年，隔天起來已經是新的一年了。

邵雨薇在 《啵me之我的青春住了鬼》飾演可愛女鬼，搭檔初孟軒。 （圖／風暴國際股份有限公司）

邵雨薇日前透露跨年趣事，當天因行程滿檔，僅喝了一點酒，就感到超累，卻在玩完跳舞遊戲後酒精後勁發作，讓她直接「斷片」，跨年當下她就趴在桌上，完全動不了：「我都有聽到大家旁邊人在講話，可是我動不了，我就是覺得我好睏，沒有辦法行動。」還是朋友拿影片給她看，她才知道她用手比了5、4、3、2、1，再醒來就是新的一年了。

邵雨薇分享自己的跨年照，後方是吳慷仁的「下巴」，沒想到照片PO出來引發熱烈討論。（圖／翻攝自邵雨薇IG）

至於引發討論的「吳慷仁下巴」跨年合照，她坦言，因為私下朋友的聚會，她原本只想截圖留下自己的部分，「我只想讓大家看我有點ㄎㄧㄤ而已，但是我不小心沒有卡好，就留了他的下巴」。不免俗也被問到，新的一年是否計畫終身大事，她則簡單回應：「沒有目前沒有規劃。」把問題丟給29歲的初孟軒，他自稱「土象星座工作狂」笑回：「也沒有這樣的規劃，但希望可以被工作塞滿。」

邵雨薇曝今年沒有完成終身大事的計畫 。 （圖／風暴國際股份有限公司）

初孟軒回憶與邵雨薇的第一場海邊戲，原本在腦中排練過各種可能，沒想到邵雨薇現場表演完全出乎意料，「那一刻真的覺得，怎麼可以把角色演得這麼可愛、這麼讓人驚喜！」坦言立刻被電到。片名「啵me」讓人期待吻戲，但兩人只有一場擦身而過的「錯過之吻」，最後沒有真的親到。初孟軒被問會否可惜，幽默回應：「我這個人很看天命，就順著命運走！」

初孟軒在 《啵me之我的青春住了鬼》和邵雨薇搭檔，兩人沒有吻戲，讓觀眾覺得可惜。 （圖／風暴國際股份有限公司）

《啵me之我的青春住了鬼》由蔡意欽監製、陳大璞執導，集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍等人演出，透過青春、鬼魅與劇場元素交織出遺憾與救贖的愛戀，將於1月23日全台上映。

