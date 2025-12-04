邵雨薇單車兜風畫面太美藏血淚 女神「自律秘訣」被公開

《啵me之我的青春住了鬼》片中初孟軒（下）騎腳踏車載著邵雨薇，畫面青春洋溢。（風暴國際股份有限公司提供）

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，故事講述劇場女主角趙采思（邵雨薇飾演）苦守18年的愛情，因一群年輕人勇闖劇院，意外揭開1個都市傳說。

電影4日釋出前導預告，邵雨薇與初孟軒的腳踏車兜風畫面洋溢青春氣息，兩人並肩迎風的笑容十分賞心悅目，邵雨薇同時吐露深藏內心的一段往事：「我曾經愛過1個人，但他死了。」令初孟軒心疼不已，決心陪伴邵雨薇找回青春的那段遺憾。

而美好畫面的幕後其實藏著演員的艱辛，邵雨薇與初孟軒首次對戲，就在三芝白沙灣拍攝談心戲，面對強烈海風兩人仍得演出溫柔相惜的氛圍，邵雨薇笑說：「那場戲全身貼滿暖暖包上陣，還要努力微笑不顫抖！」

《啵me之我的青春住了鬼》李雪（左）和陳昱廷飾演「青春五人幫」劇團演員。（風暴國際股份有限公司提供）

由初孟軒、李雪、顏廷儒、陳昱廷、安俊朋組成的「青春五人幫」，與邵雨薇在位於基隆的劇場相遇，全劇組都難忘當時的寒流與海風，初孟軒苦笑回憶：「我只要遇到冷空氣就會鼻水狂流，為了不讓妝花掉還得塞衛生紙止鼻水。」李雪也表示：「拍攝時是冬天，戲服又很薄，只能靠意志力撐過去。」陳昱廷則說道：「最困難的地方是這次冬天不幸得了重感冒，還要為戲中戲唱歌、比畫動作，難度就更高了！」

前導預告中還可一窺邵雨薇在劇場中帶領「青春五人幫」度過一段難忘的時光，李雪與陳昱廷格外感謝邵雨薇的貼心互動，李雪笑說：「雨薇真的很有氣質，戲裡戲外都很照顧我們。有時會擔心她會不會覺得我太幼稚，但有1次我借她捏捏我的紓壓小玩具，她玩得好開心！」陳昱廷則透露：「雨薇是1個很健談的人，私底下也常常跟我們聊天互相關心！但她真的很理性，不吃零食、不能跟她分享餅乾，非常自律。」

