邵雨薇回家遇強震！愛犬「突發不適」半夜衝急診

娛樂中心／尤乃妍報導

27日晚間全台發生有感地震，女星邵雨薇今日於社群發文向大家問好、報平安，同時表示昨天人在高雄老家，地震當下馬上拉著媽媽躲桌底，但飼養的寵物狗「迪底」卻因身體不適遲遲不肯靠近，甚至出現拉肚子情形。半夜，迪底拉到出血，邵雨薇連忙將他緊急送往寵物急診，她直言「地震這天真的很混亂」。









邵雨薇回老家卻遇強震！緊急避難卻遇愛犬突發狀況直言「很混亂」

地震發生當下，寵物狗狗迪底不管邵雨薇怎麼叫都只在原地打轉，甚至拉肚子。（圖／翻攝自Instagram@1989ivyshao）

廣告 廣告

27日晚間全台發生有感地震，許多明星事發結束後紛紛在網路問候粉絲並報平安，女星邵雨薇今天也發文分享，昨天地震人在高雄，察覺晃動得當下就立刻拉著媽媽躲到桌子底下，但是高雄家飼養的寵物狗「迪底」卻待在原地轉圈圈聞味道，甚至拉肚子。半夜，邵雨薇發現迪底拉到出血，急忙將他送往寵物急診。她表示「在地震的當下，我的心裡也跟震的亂七八糟」。

邵雨薇回老家卻遇強震！緊急避難卻遇愛犬突發狀況直言「很混亂」

經過一晚上的手忙腳亂後，迪底並無大礙，但等到邵雨薇準備入睡已經是早上六點。（圖／翻攝自Instagram@1989ivyshao）

所幸經過檢查後迪底並無大礙，邵雨薇也放下心來說道「幸好一切沒有大礙，睡覺時已經早上6:30。地震這天真的很混亂，希望大家也都平安」貼文一出後，許多粉絲紛紛關心留言「迪底平安耶～要繼續開心搖晃」、「很好很好！雨薇也要好好的」、「平安就好，平安最重要」、「小迪要健健康康的喔」。

原文出處：邵雨薇回老家卻遇強震！緊急避難卻遇愛犬突發狀況直言「很混亂」

更多民視新聞報導

無私的白衣天使! 護理師遇強震急護新生兒安撫情緒

搖很大! 深夜7.0強震 小孩嚇壞狂奔.貓咪當場"石化"

王思佳地震前怨「聽到嗡嗡聲」！預言成功網嚇傻

