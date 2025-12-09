邵雨薇大尺度戲辣爆！羞談吳慷仁「私下反應」 跨年行程曝光
記者宋亭誼／台北報導
女星邵雨薇今（9）日為韓國品牌STAND OIL台灣首間旗艦店開幕活動站台，以清新俐落的韓系日常風格現身，邵雨薇透露，自己私下偏好簡約帶有個性的日常穿搭，和品牌形象非常相符。而一年一度的聖誕節與跨年夜將至，邵雨薇坦言還沒想好聖誕節行程，但會跟朋友交換禮物，跨年則和往年一樣會在朋友家度過。
邵雨薇主演的《人浮於愛》播出後好評不斷，她在劇中飾演小三角色，女人味十足，網友看了紛紛直呼凍未條。然而，邵雨薇坦言，自己私下性格其實與角色有些差距，作品播出後難免感到害羞與緊張，她也透露男友吳慷仁日前表示有看她的演出，不過應該還沒有完整追完。
談到聖誕節與跨年規劃，邵雨薇表示，聖誕節沒有特別規劃出遊行程，但會和朋友玩交換禮物，至於會送什麼聖誕禮物給吳慷仁，邵雨薇笑說：「他不需要聖誕禮物啦！」邵雨薇幾乎每年跨年都會到朋友家聚會，至於吳慷仁是否一起？她笑說：「我可能要問他有沒有時間。」
邵雨薇主演的愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》將於明年1月上映，她表示這次角色難度相當高，她也為戲做了大量準備，不僅要學習歌仔戲的身段，還進行了武術方面的訓練，對她而言是一大挑戰。近來吳慷仁宣布回歸台劇，將攜手《一把青》導演曹瑞原，和張鈞甯、言承旭等人出演《時候 A Time》，不過邵雨薇對此並未多談，僅低調透露兩人最近有見面。
