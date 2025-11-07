邵雨薇婚紗照曝光！結婚前夕「雙眼掛淚珠」 擔憂模樣全被拍下

娛樂中心／綜合報導

改編自侯文詠同名小說的愛情影集《人浮於愛》，開播後連續兩週穩坐戲劇榜熱播排行榜冠軍，主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳日前接受專訪，問及現代愛情的幸福祕訣，結婚多年、育有三寶的楊祐寧分享夫妻間最珍貴的時光，不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」

楊祐寧也強調「要尊榮另一半」，「聽他講什麼、換位思考，這才是長久之道。」簡嫚書認為相處之道在於「讓另一半成為摯友」，能無話不談、彼此包容；邵雨薇則笑著說：「讓自己開心最重要，只要情緒照顧好，對方自然也能被感染。」

廣告 廣告

在最新劇情中，將揭曉范少勳飾演的富二代「辛毅夫」感情維持期僅三個月，被邵雨薇笑評「偏渣」；而楊祐寧詮釋的精神科醫師「顧厚澤」則在長跑戀情中出軌，成了另一種「渣男代表」。聊到現實生活中「愛情怎麼走得長久」？以及「婚姻、性愛、浪漫、孩子、家庭」中最嚮往的幸福時，楊祐寧笑說：「婚姻是這五個的全部。」其他三人則不約而同選擇「浪漫」，范少勳更點出核心：「浪漫是所有關係的基底，有了它才能走得長久。」

《人浮於愛》邵雨薇將在最新一集披婚紗，臉上卻掛著淚珠。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

被問到若能交換角色想演誰？邵雨薇笑答：「辛毅夫，因為其他人都太累了！」簡嫚書則直接選擇飾演富商的「詹董」，認為角色爽度最高；楊祐寧則語帶神祕預告本週即將登場的新角色：「我應該會想跟庹哥（庹宗華）交換，那個角色有很多發揮空間，也蠻折磨我的，感覺很爽。」他透露兩人即將在新劇情中正面交鋒，火花四射。而邵雨薇也將披上婚紗，然而臉上卻掛著淚珠。另一邊，范少勳與宋芸樺則在雨中深情對望、上演浪漫吻戲。《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo新集數上架，每周連播兩集。

更多三立新聞網報導

謝侑芯裸體慘死！過兩週後「大逆轉才變謀殺罪」 大馬高官曝調查內幕

屠穎猝逝享壽62歲！台八女星悲痛悼念 不畏「喪沖喜」：婚前會去奔喪

離婚4個月！大牙「曬絕美新造型」秀性感自拍 自嘲：41歲離婚的老少女

王子、粿粿大尺床照怎流出？苦主曝「這一步」害慘她：外遇拜託別拍裸照

