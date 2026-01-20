邵雨薇對打戲竟有「發洩感」 唐綺陽跨界獻唱主題曲：痛苦死了！

【緯來新聞網】演員邵雨薇、初孟軒、亮哲等人主演電影《啵me之我的青春住了鬼》，今（20日）與電影主題曲〈等不到的等〉主唱唐綺陽一起出席首映會。女主角邵雨薇在片中首度挑戰一人分飾「正、邪兩鬼」，並有精彩的對打戲碼，她回憶起連續四天的高強度武打戲拍攝，形容過程宛如不斷破關的遊戲，體力與心理都承受極大壓力，甚至在收工時一度想落淚，拍攝過程中全劇組一起想辦法克服困難的氛圍讓她非常難忘，她透露：「好不容易完成一個鏡頭，下一顆又是全新的挑戰。」幸好吊鋼絲的過程對邵雨薇來說很快樂，「打戲雖然很累但過程有一種發洩感。」

邵雨薇主演的電影《啵me之我的青春住了鬼》，由唐綺陽獻唱主題曲〈等不到的等〉。（圖／記者陳明中攝）

邵雨薇在片中一句「關你屁事」令觀眾印象深刻，邵雨薇坦言自己在現實生活中也常大叫，「我只要不知道怎麼辦就會大叫。」這次則為了拍電影叫很多次，「叫到燒聲！」被問到演鬼有沒有禁忌，邵雨薇表示：「這個鬼偏可愛，我沒有用鬼的心情去演繹。」她過去演過不同鬼片，這次放話：「滿想演看看嚇人的鬼，但我不想演被嚇的人。」邵雨薇分享多年前在山上開車卻一度找不到路，禪師熊仁謙現場意外點出，邵雨薇其實是遇到山神，令邵雨薇恍然大悟。

女主角邵雨薇在片中首度挑戰一人分飾「正、邪兩鬼」，並有精彩的對打戲碼。（圖／記者陳明中攝）

唐綺陽這次為電影驚喜獻唱主題曲〈等不到的等〉，深情嗓音大受好評。她透露當初監製蔡意欽展現極大熱忱，讓她深受感動，雖然曾因長期說話擔心嗓子狀況而一度猶豫，但一看到陳建騏、葛大為組成的黃金製作團隊便決定接下任務，更喊話要挑戰金曲獎和金馬獎：「各拿一座（獎）就好，我要的也不多。」唐綺陽坦言，自己的音域本偏向大氣的「江湖風」，但這首歌充滿細膩的情感轉折，需特製的情感表達，讓她直呼「唱得我痛苦死了！」此次與靈異片合作，被問到是否曾有撞鬼經驗時，唐綺陽卻笑稱自己是絲毫沒有靈異體質的「麻瓜」。



亮哲在片中展現自然演技，卻意外在片場留下「傳奇記錄」。他分享一場與鄭人碩在畫室對話的戲，導演臨時請道具組買漢堡增加生活感，本以為只是點綴，沒想到為了鏡頭需求，亮哲竟認真地一顆接一顆吃。亮哲笑說當時心態很放鬆，順手拿起來「做戲」，結果成果驚人，他自嘲：「沒想到那場戲拍完，我一共吃了五個漢堡。」

電影《啵me之我的青春住了鬼》舉辦首映會。（圖／記者陳明中攝）

初孟軒飾演劇團導演，為了理解傳統戲曲《王寶釧》，他從看不懂台語文言文到能流暢詮釋，付出極大心力。談到戲外相處，初孟軒格外感謝邵雨薇願意分享表演與生活經驗，有一場失戀醉酒的戲份，邵雨薇在身旁安慰他、為他打氣，他特地向邵雨薇請教喝醉狀態的表演方式，笑說自己立刻「從善如流」。他透露自己有位從小到大的好友是邵雨薇的忠實粉絲，他在殺青後還特地傳訊息向好友認證：「你眼光真的很好。」



演員們紛紛表示對邵雨薇的敬佩，李雪笑說曾拿紓壓小玩具給邵雨薇捏，發現女神也有可愛幼稚的一面；安俊朋則坦言第一次看到邵雨薇的鬼妝「真的有嚇到」；而身為偶像狂粉的顏廷儒，則因首次與女神對戲太過緊張而導致拍攝時間拉長，對此深感抱歉，陳昱廷則是心疼地說：「這次雨薇演的對打戲一人分飾兩角很辛苦！在現場我們也是驚呼連連，當然加上惡鬼的妝容與肢體，真的快把我們嚇死了！」

監製蔡意欽以及演員邵雨薇、初孟軒、亮哲、熊仁謙、李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒、主題曲演唱唐綺出席首映會。（圖／記者陳明中攝）

監製蔡意欽透露，電影靈感源自波蜜創辦人陳澄三出品台灣第一部台語電影《薛平貴與王寶釧》，將其對傳統戲曲的推廣與「等待、承諾、未竟之志」的精神，轉化為這段橫跨生死的當代寓言，將傳統戲曲與青春愛情完美結合。電影《啵me之我的青春住了鬼》由風暴國際股份有限公司出品，陳大璞執導，集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙等豪華卡司，1月23日全台上映。

