邵雨薇山區大馬路上演激情車震！楊祐寧難拒誘惑出軌了

楊祐寧（左）與邵雨薇在《人浮於愛》上演車陣。（女王傳播、瀚草文創提供）★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！

邵雨薇、楊祐寧在影集《人浮於愛》本周六播出的第3、4集中，將上演激情車震戲，兩人不約而同表示，這場在車上的戲堪稱全劇最難拍攝的場景，尤其是楊祐寧將頭伸進車內親吻邵雨薇的鏡頭。導演徐輔軍坦言這兩個角色的感情戲非常難處理，在一起之前不能有過多的表演，但又要能看到兩人之間靈魂溝通的氛圍，都要靠眼神交流來詮釋，大讚兩人表現得相當好。

邵雨薇劇中飾演可以為愛不擇手段的周曉琪，看上飾演精神科醫師顧厚澤的楊祐寧，不顧對方有由簡嫚書飾演交往多年的女友，依舊對其施展出欲擒故縱的魅惑舉止，讓楊祐寧經不起誘惑終於出軌。兩人第一場激情戲相當大膽，選擇在無人的山區大馬路邊上演車震。

廣告 廣告

邵雨薇表示除了拍攝細節經過了許多著墨以外，她坐在車內，要隔著車窗表現出勾引楊祐寧的畫面，也相當具有挑戰性，她笑說：「要抓角度很難度以外，脖子也會偏酸啦。」

邵雨薇笑稱隔著車窗的勾引戲很困難，因為脖子會很酸。（女王傳播、瀚草文創提供）

楊祐寧則補充：「因為車子本身的空間就有限制，又要拍的好看、又要動作協調 ，然後一同時間又要把情緒能夠帶到 ，所以我覺得對整體的執行上的難度就會就會比較高。」

車震戲前面有一段楊祐寧開車出門散心，邵雨薇發現後也開車跟上去的曖昧跟蹤戲，徐輔軍形容這場景也代表著兩人之間的那種性吸引力，他表示：「光是那晚上的戲我們就拍了四次，分四個地方拍攝；在黑夜中，兩台車在山裡跟來跟去，是很浪漫、很有情調的畫面。」因為有前面所堆砌的曖昧情緒，所以當車震戲發生時，角色之間的火花也隨之爆發，徐輔軍表示：「所以我們的車震是選在山上的大馬路邊，照理說應該要選在隱秘性高的地方，但這兩個人的情感就是如此一發不可收拾，對彼此都相當迷戀。」

《人浮於愛》本週劇情發展還有宋芸樺所飾演的潘心彤，要想辦法支付母親的鉅額化療醫藥費而感到身心俱疲，甚至在走投無路之際，向當初出軌的前男友討債卻未果、反遭羞辱，剛好被范少勳所飾演的富二代辛毅夫撞見，便向她提出一項「高難度任務」—以「女友身分」陪他參加母親生日宴，酬勞10萬元。兩人在相處的過程中，關係逐漸曖昧升溫，但宋芸樺卻在此時聽聞對方過往的短命情史而開始卻步。

范少勳與宋芸樺劇中兩人之間的曖昧逐漸升溫。（女王傳播、瀚草文創提供）

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

更多中時新聞網報導

台大兒科值班醫 時薪900元引議

「假日輕急症中心」周日上路 不能開慢箋

切膚之痛 陳柏諺投身守護腸胃