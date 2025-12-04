邵雨薇戲裡戲外都貼心！李雪陳昱廷讚她自律又健談 連小玩具也能逗開心
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》今（4）日釋出前導預告，邵雨薇與初孟軒的腳踏車兜風畫面洋溢青春氣息，兩人並肩迎風的笑容十分賞心悅目，邵雨薇同時吐露深藏內心的一段往事，「我曾經愛過一個人，但他死了。」令初孟軒心疼不已，決心陪伴邵雨薇找回青春的那段遺憾。
《啵me之我的青春住了鬼》前導預告中，由初孟軒、李雪、顏廷儒、陳昱廷、安俊朋組成的「青春五人幫」，為拯救陷入經濟困境的劇團，決定勇闖鬧鬼劇院重啟舞台計畫，卻頻頻遇上怪事，出現疑似群魔亂舞的畫面，邵雨薇飾演的劇院管理者卻堅稱，「這裡沒有鬼。」更令眾人起疑心。另一方面，飾演劇場繼承人的賴雅妍深夜驚醒、躺在床上睜大雙眼，似乎被惡夢纏身，畫面一轉，她在預告最後神情決絕對外界放話：「把劇場賣了吧！」語氣中卻帶著無奈。而飾演她助理的亮哲則提醒初孟軒，父親（鄭人碩飾）當年留下了一部未完成的夢想劇本《寶釧》，這部劇本似乎正是鬧鬼劇場的關鍵線索，也讓觀眾更加好奇幕後真相。
初孟軒回憶與邵雨薇在位於基隆的劇場相遇，「我只要遇到冷空氣就會鼻水狂流，為了不讓妝花掉還得塞衛生紙止鼻水。」看見鏡頭在拍自己時都忍不住傻笑，但他也想出禦寒妙招：「每當寒流來襲，只能靠原地跑步或開合跳讓身體暖起來！」李雪也表示，「拍攝時是冬天，戲服又很薄，只能靠意志力撐過去。」陳昱廷說：「最困難的地方是這次冬天不幸得了重感冒，還要為戲中戲唱歌、比畫動作，難度就更高了！」
此外，李雪與陳昱廷格外感謝邵雨薇的貼心，李雪表示，「雨薇真的很有氣質，戲裡戲外都很照顧我們。有時會擔心她會不會覺得我太幼稚，但有一次我借她捏捏我的紓壓小玩具，她玩得好開心！」陳昱廷則透露，「雨薇是一個很健談的人，私底下也常常跟我們聊天互相關心！但她真的很理性，不吃零食、不能跟她分享餅乾，非常自律。」
更多FTNN新聞網報導
宋芸樺再披婚紗！點頭嫁范少勳 下秒他竟吻了別人
楊祐寧劈腿兩女！自白「我是殺人犯」 邵雨薇將正面交鋒簡嫚書
濱崎步「上海0人開唱」前淚崩 隨行美容師打臉中媒
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 180
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 34
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 82
SJ經紀人驚爆是偷竊犯！違法還逼成員頂罪 圭賢驚悚還原：全被藏箱裡
Super Junior成員圭賢近日在Netflix實境節目《去肯亞的三餐》中，難得公開自己過去遭遇過的「前經紀人奇葩事件」。他表示，從出道以來換過近70名經紀人，其中幾位的行為誇張到如同「真人驚悚片」，讓在場的李壽根、殷志源聽得瞠目結舌。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 23
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 37
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」
頒獎典禮上的歌舞演出向來是不可或缺的節目，它們不僅能提升娛樂性、延展典禮的情緒層次，也常常成為比獎項本身更讓人難忘的亮點。今年青龍獎也不例外，一段短短四分鐘的舞台，竟讓全網集體暈船——當晚華莎所帶來的最新單曲〈Goomarie claire 美麗佳人 ・ 2 天前 ・ 發起對話
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 14
朴敏英《行騙天下KR》換穿百套造型 「機場摔倒」用臉演戲
有「韓劇浪漫女王」之稱的朴敏英，繼《和我老公結婚吧》後睽違一年半重返小螢幕，首次挑戰犯罪喜劇《行騙天下KR》。她在劇中飾演IQ高達165、擁有上位1%天才頭腦的詐欺師尹怡朗，全劇換上約100套造型，彷彿把詐騙行動變成伸展台，讓觀眾大飽眼福。導演更特別強調她的臉部表情演技，從細膩的眼神到瞬間切換的情緒，都精準到位。尤其在「機場摔倒」的場面中，她以連續四段表情變化展現極高的臉部控制力，被劇組盛讚為「用臉演戲的天才」。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 1
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 58
台八戀愛感回來了！劉書宏先婚後愛「落水甜吻邱子芯」
三立八點台劇《百味人生》收視口碑雙亮眼，其中由劉書宏、邱子芯組成的「凡姝CP」人氣持續攀升，兩人從原先不被看好，到劇情愈走愈像浪漫偶像劇，討論度狂飆，相關社群影音更累積突破200萬次觀看。劇中因家族企業而展開「兩年契約婚姻」的超凡與靜姝，隨著日常相處與多次面臨生死關頭，關係逐漸升溫，網友狂喊「台八戀愛感回來了」。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
88歲周遊寶刀未老！遠征日本「登全球夫人大賽」 超狂排場曝光
88歲資深藝人周遊（阿姑）受邀參加2025年日本全球夫人大賽，日前已和老公李朝永以及宣昶有夫婦一同前往日本東京，並於3日上台走秀。周遊透露，主辦單位田丸樹博社長特別邀請日本知名藝人中島史惠到台灣會面邀請，讓她倍感榮幸。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
安心亞、孫淑媚《監獄風雲》大亂鬥！陳意涵護小孩失控殺夫
安心亞、孫淑媚《監獄風雲》大亂鬥！陳意涵護小孩失控殺夫EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 1
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 106
少了重要的人！小S崩潰 聽見大S「天上喊話」：還是要一起看煙火
台北101跨年煙火，邀請小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲，101董事長賈永婕今（3）日透露，小S在錄音間一邊哭、一邊握拳頭，用力一個字一個字把旁白錄完，讓她看了十分不捨。這也是小S自今年2月痛失姊姊大S後，首次接下跨年相關工作，格外沉重又充滿意義。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 38
分手惠利怕尷尬？柳俊烈缺席《請回答1988 10週年》大合照 卻現身這裡
南韓經典神劇《請回答1988》迎來播出十週年，tvN特別製作紀念綜藝《請回答1988 10週年》。在先前公開的主海報與大合照中，劇中飾演「狗煥（正煥）」的柳俊烈未出現，引發觀眾關注。有網友推測，柳俊烈的缺席可能和劇中女主角「德善」飾演者惠利去年分手，以及相關情感糾紛有關，當時柳俊烈、惠利及韓韶禧的三角關係鬧得沸沸揚揚，引發媒體與網友廣泛討論。部分劇迷認為，柳俊烈疑似為了避免與惠利分手後...陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1