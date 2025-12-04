邵雨薇戲裡戲外都貼心！李雪陳昱廷讚她自律又健談 連小玩具也能逗開心

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》今（4）日釋出前導預告，邵雨薇與初孟軒的腳踏車兜風畫面洋溢青春氣息，兩人並肩迎風的笑容十分賞心悅目，邵雨薇同時吐露深藏內心的一段往事，「我曾經愛過一個人，但他死了。」令初孟軒心疼不已，決心陪伴邵雨薇找回青春的那段遺憾。

《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒騎腳踏車載著邵雨薇，畫面青春洋溢，但拍攝時必須忍著寒風吹拂。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

《啵me之我的青春住了鬼》前導預告中，由初孟軒、李雪、顏廷儒、陳昱廷、安俊朋組成的「青春五人幫」，為拯救陷入經濟困境的劇團，決定勇闖鬧鬼劇院重啟舞台計畫，卻頻頻遇上怪事，出現疑似群魔亂舞的畫面，邵雨薇飾演的劇院管理者卻堅稱，「這裡沒有鬼。」更令眾人起疑心。另一方面，飾演劇場繼承人的賴雅妍深夜驚醒、躺在床上睜大雙眼，似乎被惡夢纏身，畫面一轉，她在預告最後神情決絕對外界放話：「把劇場賣了吧！」語氣中卻帶著無奈。而飾演她助理的亮哲則提醒初孟軒，父親（鄭人碩飾）當年留下了一部未完成的夢想劇本《寶釧》，這部劇本似乎正是鬧鬼劇場的關鍵線索，也讓觀眾更加好奇幕後真相。

初孟軒回憶與邵雨薇在位於基隆的劇場相遇，「我只要遇到冷空氣就會鼻水狂流，為了不讓妝花掉還得塞衛生紙止鼻水。」看見鏡頭在拍自己時都忍不住傻笑，但他也想出禦寒妙招：「每當寒流來襲，只能靠原地跑步或開合跳讓身體暖起來！」李雪也表示，「拍攝時是冬天，戲服又很薄，只能靠意志力撐過去。」陳昱廷說：「最困難的地方是這次冬天不幸得了重感冒，還要為戲中戲唱歌、比畫動作，難度就更高了！」

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇和「青春五人幫」一起共度溫馨的劇場時光。右：安俊朋、左：顏廷儒。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

此外，李雪與陳昱廷格外感謝邵雨薇的貼心，李雪表示，「雨薇真的很有氣質，戲裡戲外都很照顧我們。有時會擔心她會不會覺得我太幼稚，但有一次我借她捏捏我的紓壓小玩具，她玩得好開心！」陳昱廷則透露，「雨薇是一個很健談的人，私底下也常常跟我們聊天互相關心！但她真的很理性，不吃零食、不能跟她分享餅乾，非常自律。」





