邵雨薇拍戲太壓抑「內分泌失調」！《動物園》紐約取景享受被無視

邵雨薇演出《動物園》去紐約取景，享受被無視。（《Bella儂儂》雜誌提供）

邵雨薇從《人浮於愛》裡高張力的情感拉扯，到影集《動物園》中滿心期待，談起《動物園》遠赴紐約取景，也是她第一次在海外拍戲，「在國外拍戲有一種 Natural High，什麼都很新鮮。」她笑說。更重要的是，那是一種能暫時脫下「被注視」外殼的狀態：「紐約街頭太多人在拍戲了，根本不會有人看我們，也不會有人管我們，所以我們就很自在。」

在《動物園》中，她飾演一名性格強勢、甚至帶點「機車」的角色，為了進入這個與自身氣質截然不同的人物，她試著在異地的喧囂裡讓自己歸零，打開新的狀態。「準備每一個角色的時候，都會有一種人格分裂的感覺。」她坦言，「要在角色身上找出跟我相通的地方，或者反過來，讓我的靈魂盡量消失，其實都很困難。」

眼前的邵雨薇神情從容，很難想像不久之前，她的身體曾因角色而處在不同的失衡狀態。為了電影《惡女》，她讓自己維持在極端的消瘦與冷靜；緊接著投入劇集《人浮於愛》，長時間沉浸在角色的負面情緒與高壓之中，身體終於出現反撲，內分泌失調、水腫接連而來。

邵雨薇在《人浮於愛》長時間沉浸在角色的負面情緒與高壓之中，身體終於出現反撲。（《Bella儂儂》雜誌提供）

「那時候整個人，不管是身體還是心理，都覺得有點不太對。」她回憶道。換作旁人，或許會對外貌與狀態的變化感到恐慌，但她卻選擇不與之對抗。「反而會覺得，這個狀態拿來演《人浮於愛》好像很剛好。」她形容角色周曉琪表面優雅、內在卻早已失序，而那段身體與情緒的低潮，意外成了最貼近角色的入口。

這正是邵雨薇作為演員的某種「貪心」她不只是進入角色，而是讓身體成為承接角色的容器。「希望可以拍出沒有執念的戲。」她說，語氣平靜卻堅定，「這其實是一件很貪心的事情。」

