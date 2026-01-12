邵雨薇拍新片接受武打課程 挑戰自己打自己

記者王丹荷／綜合報導

邵雨薇、初孟軒今（12）日出席愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》媒體茶敘，邵雨薇片中需要親身演出戲曲，從開拍前1個月便開始接受戲曲與武打課程，挑戰角色黑化後「自己打自己」； 片名中的「啵me」令不少人期待吻戲，不過2人只有擦身而過的「錯過之吻」，最後沒有真的親到，初孟軒被問會不會覺得可惜幽默回應：「我這個人很看天命，就順著命運走！」

邵雨薇為詮釋角色「采思」接受極高強度的準備與訓練。」拍攝期間更是幾乎沒有休假，「戲曲老師和武術指導幾乎成了我在片場最熟的人。」「我就在高雄的公園裡大練花槍，如果去年冬天看到有人在高雄公園耍花槍，那就是我。」此外要化「惡鬼妝」，「妝的重點是『爆血管』，血管必須有立體度，身上還有很多斑點。」化完妝之後很多人看到都嚇一跳，她打趣說：「還是不要亂出去嚇人。」

初孟軒回憶和邵雨薇的浪漫戲，透露第1場戲就是和邵雨薇在海邊談心，原本早已在腦中排練過各種可能，一開始有些緊張，「第1場戲很冷，我們也都很安靜。」沒想到邵雨薇現場的表演選擇完全出乎意料，初孟軒表示：「那一刻真的覺得，怎麼可以把角色演得這麼可愛、這麼讓人驚喜！」坦言立刻被電到。

被問到新年願望，邵雨薇表示想變成語言天才，「想把英文練更好，但又怕日文退步。」被問終身大事的規劃？她直言沒有。日前她在社群平台分享跨年醉酒照，照片中只留男友吳慷仁的「下巴」，引起網友熱烈討論，她笑說原本只想留自己的部分，不小心讓吳慷仁只留了下巴，也說其實沒有喝很多，因太累有點斷片，「有記憶時已經是新的一年。」初孟軒則自認是工作狂，即使最近已經被工作塞滿時間，依然許願：「希望可以一直進步，想要被工作塞得更滿。」過年的目標是回家送家人紅包，「孝心一定要到。」

初孟軒（左）、邵雨薇合作電影《啵me之我的青春住了鬼》。（風暴國際股份有限公司提供）

邵雨薇分享拍攝《啵me之我的青春住了鬼》體驗。（風暴國際股份有限公司提供）