邵雨薇挑戰「萬能女鬼」演技大噴發 苦練歌仔戲吐心聲

【緯來新聞網】邵雨薇在愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》一人分飾兩角，驚人演技與表現力大受好評。片中她不僅肩負武打和傳統戲曲的橋段，更在情感重頭戲中流露深刻的感染力，被觀眾讚譽為「萬能女鬼！」影迷直呼今年初國片最驚喜的演出非她莫屬。

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇挑戰歌仔戲身段和唱腔。（圖／風暴國際提供）

《啵me之我的青春住了鬼》的核心故事與歌仔戲密不可分，邵雨薇飾演的女鬼陪伴著初孟軒率領的劇團，合力將傳統戲曲改編成現代版歌舞劇〈寶釧〉。為了呈現專業身段，邵雨薇在拍攝前苦練歌仔戲與花槍，她感性表示，實際練習後才發現戲曲身段極為講究，從肩膀寬度到腳底板接觸地面的規則都馬虎不得，絕非靠想像就能做好動作。

《啵me之我的青春住了鬼》李雪在現代版《寶釧》飾演代戰公主，顏廷儒和陳昱廷分別飾演薛平貴和王寶釧。（圖／風暴國際提供）

針對難度極高的花槍，邵雨薇表示：「槍頭要如何出力才可以讓它有甩動的感覺，不是隨便拿兩下就做得出來。」她透露自己是透過邏輯性思考來記憶動作的原因與重點，「腦子記的快跟身體記憶又是兩件事，拍攝期間我一直練習用身體肌肉去熟悉、加強記憶。」



除了女主角的精彩表現，片中李雪飾演的代戰公主、陳昱廷飾演的王寶釧以及顏廷儒飾演的薛平貴，更是打破傳統，穿上點綴著藍色色系與粉色絨毛的現代版戲曲服飾粉墨登場，三人因為頭頂兩根浮誇的長鬚，在片場自封為「昆蟲系美少女戰隊」。飾演王寶釧的陳昱廷透露，即使在寒冬中重感冒，仍用盡力氣唱出王寶釧的心聲；李雪則必須展現音痴唱歌的聲線，她笑言：「我要先學會正確音調後再揣摩走音。」而飾演薛平貴的顏廷儒則打趣說，穿上這套服飾會變得非常有禮貌，「因為走路時深怕頭上的長鬚打到東西，只好隨時低下頭來。」

