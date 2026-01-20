邵雨薇新片浪漫吻戲被刪 監製爆料「好朋友塞錢」

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》於19日舉辦盛大首映記者會。主演女主角邵雨薇提到靈異經驗，邵雨薇分享某次在阿榮片廠下山時，驚見一顆大樹橫擋路中，後來回頭查了路況後重新開回去，樹就不見了，「是在路中間很大尊的樹，突然間樹就不見了，我就覺得會不會冥冥之中是一種保護」。

現場同片演員、也是真正的禪師熊仁謙隨即開口解惑，認為這應該是「山神」現身：「我覺得沒有敵意，如果有敵意不會用這種方式出現。」這番言論也為電影增添了不少神祕色彩。

有趣的是，雖然電影片名掛著「啵me」，但邵雨薇與男主角初孟軒在片中竟然「一場吻戲都沒有」！監製蔡意欽在記者會上忍不住開玩笑爆料：「本來有排吻戲啦！是不是妳『好朋友』（指吳慷仁）塞錢給導演？」此話一出，邵雨薇當場尷尬裝傻，一旁的初孟軒也只能露出禮貌又不失尷尬的微笑，現場氣氛頗為巧妙。

邵雨薇笑稱自己在片中頻繁尖叫，叫到「燒聲」已是日常，私下興奮時也會忍不住鬼吼鬼叫。面對近期作品接連上映、行程滿檔，外界最關心的婚姻規劃，她則再次啟動工作模式，保守回應：「目前還是以工作為重。」

