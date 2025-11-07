邵雨薇淚披婚紗 揭愛情幸福祕訣：讓自己開心最重要

《人浮於愛》邵雨薇將在最新一集披婚紗，臉上卻掛著淚珠。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）





愛情影集《人浮於愛》，開播後話題熱度持續攀升，主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書與范少勳日前接受台灣大哥大MyVideo專訪，問及現代愛情的幸福祕訣，結婚多年、育有三寶的楊祐寧分享夫妻間最珍貴的時光，不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片。」

《人浮於愛》楊祐寧飾演精神科醫生顧厚澤。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

楊祐寧強調「要尊榮另一半」，「聽他講什麼、換位思考，這才是長久之道。」簡嫚書認為相處之道在於「讓另一半成為摯友」，能無話不談、彼此包容；邵雨薇則笑著說：「讓自己開心最重要，只要情緒照顧好，對方自然也能被感染。」

《人浮於愛》簡嫚書得不到男友楊祐寧的心，頻頻做出極端選擇。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

在最新劇情中，將揭曉范少勳飾演的富二代「辛毅夫」感情維持期僅三個月，被邵雨薇笑評「偏渣」；而楊祐寧詮釋的精神科醫師「顧厚澤」則在長跑戀情中出軌，成了另一種「渣男代表」。

《人浮於愛》楊祐寧（左）受不了邵雨薇（右）誘惑而出軌。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

聊到現實生活中「愛情怎麼走得長久」？以及「婚姻、性愛、浪漫、孩子、家庭」中最嚮往的幸福時，楊祐寧笑說：「婚姻是這五個的全部。」其他三人則不約而同選擇「浪漫」，范少勳更點出核心：「浪漫是所有關係的基底，有了它才能走得長久。」

《人浮於愛》范少勳飾演富二代接班人辛毅夫。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

被問到若能交換角色想演誰？邵雨薇笑答：「辛毅夫，因為其他人都太累了！」簡嫚書則直接選擇飾演富商的「詹董」，認為角色爽度最高；楊祐寧則語帶神祕預告本週即將登場的新角色：「我應該會想跟庹哥（庹宗華）交換，那個角色有很多發揮空間，也蠻折磨我的，感覺很爽。」

《人浮於愛》楊祐寧（右）與簡嫚書（左）是對愛情長跑的情侶兼事業夥伴。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

楊祐寧透露兩人即將在新劇情中正面交鋒，火花四射。而邵雨薇也將披上婚紗，然而臉上卻掛著淚珠。另一邊，范少勳與宋芸樺則在雨中深情對望、上演浪漫吻戲，甜度爆表預告即將灑糖。

《人浮於愛》范少勳（右）、宋芸樺（左）親了。（圖／公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

《人浮於愛》講述周曉琪（邵雨薇 飾）身為富商女友，卻在心理諮商時色誘精神科醫師顧厚澤（楊祐寧 飾），他與同居女友范月姣（簡嫚書 飾）的感情問題一一浮上檯面；同時，小資女潘心彤（宋芸樺 飾）與富二代辛毅夫（范少勳 飾）相遇，兩段糾纏的愛情交織出「幸福的代價」。《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo新集數上架，每周連播兩集。



