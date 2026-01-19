邵雨薇清犀牛大便 《動物園》與王柏傑擦出愛火

邵雨薇為了扮演保育員，特別到動物園實習。（圖／Disney+）

邵雨薇、王柏傑、李淳主演的職人愛情劇《動物園》，宣布將於2月20日在Disney+ 上檔，這部戲歷時四年籌備、橫跨台美兩地取景，邵雨薇化身動物園的實習保育員，與王柏傑從互不對盤到展開職場戀情，發展出溫馨的暖心故事。

為真實呈現動物保育員的專業與日常，主演群皆在開拍前於壽山動物園接受至少三週的密集訓練。邵雨薇劇中與王柏傑兩人從初見的針鋒相對，在餵養波爾羊、清理犀牛糞便、照護白犀牛的日常中，逐漸理解彼此的堅持與溫柔。

邵雨薇分享：「這是我第一次演保育員，朱欣葵在動物園找到的不只是工作，更是一種回到初心的勇氣，希望觀眾也能在這個故事裡，找到屬於自己的療癒時刻。」王柏傑則分享:「這個角色讓我學會用更溫柔的方式面對生命，擔任動物園保育員不只要有專業技能，更需要耐心和同理心，很開心能透過Disney+與大家分享這段特別的職場愛情故事。」

王柏傑透過角色呈現保育員的專業與對待生命的同理。（圖／Disney+）

