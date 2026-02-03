邵雨薇演「惡鬼」大受好評 坦言想當「討厭鬼」

記者周毓洵／臺北報導

邵雨薇在電影《啵me之我的青春住了鬼》飾演的「采思」成為觀眾熱議焦點，網友紛紛大讚她「又可愛又吸睛」、「最後善惡交戰的內心戲真的很精采」。角色橫跨純真、愛戀、怨念與釋懷，情感層次極為複雜，也讓邵雨薇被認為是全片情緒最濃烈、最關鍵的靈魂人物。

邵雨薇飾演的采思情感線橫跨兩代，年少時與由鄭人碩飾演的戀人相愛，卻在背叛中留下難以抹滅的傷痕；多年後，她又遇見對方的兒子進碩（初孟軒 飾），被這位真誠的大男孩打動，決定將自己未完成的一齣戲親手傳承給他。這段交錯著愛、遺憾與救贖的關係，也成為角色內心最重要的轉折點。

邵雨薇與初孟軒兩人的相遇來自一場令人印象深刻的「靈動現象」，也是全片最具氛圍感的橋段之一。邵雨薇刻意隱身在劇場中，操控窗簾無風自動、人偶忽然甦醒，試圖嚇退誤闖的初孟軒，沒想到對方選擇直面異樣，意外牽起兩人的緣分。初孟軒也形容這場戲是拍攝期間最難忘的一幕，「那是一場技術與表演都很密集的戲，完成時真的很有默契，也很有成就感。」

片尾邵雨薇挑戰「惡鬼」造型，更讓觀眾眼睛一亮。她形容這個惡鬼並非傳統壞人，而是源自人性最深層慾望的化身，「那是一種為了活下去而不擇手段的狀態，放在人類道德裡可能是惡，但對她來說，只剩下生存。」也因此她在表演上選擇毫無保留地釋放情緒，直呼「演起來非常過癮」。

談及角色內心，邵雨薇認為采思其實早已像個歷經歲月的老靈魂，真正放不下的，反而是活著的人。「怨念會被放大，是因為身邊人的恐懼與內疚，而她內心深處，其實早就分化出一個已經放下的自己。」被問到「如果能當鬼，會想當什麼鬼？」邵雨薇笑答「討厭鬼」，靈感來自《被討厭的勇氣》，她坦言：「能忠於自己的心，不怕被討厭，知道自己要什麼，也勇敢為自己發聲。」即使因此成為別人眼中的討厭鬼，她也覺得那是一種痛快、無掛念的狀態，與片中角色形成耐人尋味的呼應。

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇雖然是女鬼，但在片中有各種俏皮逗趣的表現。（風暴國際提供）

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇每天花3至4小時化上特殊妝扮演「惡鬼」。（風暴國際提供）

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（左1）陪伴初孟軒（左2）和劇團成員們一起完成劇碼。（風暴國際提供）

《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒面對劇場裡的靈動現象，竟然不為所動，執意接下劇團任務。（風暴國際提供）