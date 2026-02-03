邵雨薇演「惡鬼」大受好評 坦言想當「討厭鬼」
記者周毓洵／臺北報導
邵雨薇在電影《啵me之我的青春住了鬼》飾演的「采思」成為觀眾熱議焦點，網友紛紛大讚她「又可愛又吸睛」、「最後善惡交戰的內心戲真的很精采」。角色橫跨純真、愛戀、怨念與釋懷，情感層次極為複雜，也讓邵雨薇被認為是全片情緒最濃烈、最關鍵的靈魂人物。
邵雨薇飾演的采思情感線橫跨兩代，年少時與由鄭人碩飾演的戀人相愛，卻在背叛中留下難以抹滅的傷痕；多年後，她又遇見對方的兒子進碩（初孟軒 飾），被這位真誠的大男孩打動，決定將自己未完成的一齣戲親手傳承給他。這段交錯著愛、遺憾與救贖的關係，也成為角色內心最重要的轉折點。
邵雨薇與初孟軒兩人的相遇來自一場令人印象深刻的「靈動現象」，也是全片最具氛圍感的橋段之一。邵雨薇刻意隱身在劇場中，操控窗簾無風自動、人偶忽然甦醒，試圖嚇退誤闖的初孟軒，沒想到對方選擇直面異樣，意外牽起兩人的緣分。初孟軒也形容這場戲是拍攝期間最難忘的一幕，「那是一場技術與表演都很密集的戲，完成時真的很有默契，也很有成就感。」
片尾邵雨薇挑戰「惡鬼」造型，更讓觀眾眼睛一亮。她形容這個惡鬼並非傳統壞人，而是源自人性最深層慾望的化身，「那是一種為了活下去而不擇手段的狀態，放在人類道德裡可能是惡，但對她來說，只剩下生存。」也因此她在表演上選擇毫無保留地釋放情緒，直呼「演起來非常過癮」。
談及角色內心，邵雨薇認為采思其實早已像個歷經歲月的老靈魂，真正放不下的，反而是活著的人。「怨念會被放大，是因為身邊人的恐懼與內疚，而她內心深處，其實早就分化出一個已經放下的自己。」被問到「如果能當鬼，會想當什麼鬼？」邵雨薇笑答「討厭鬼」，靈感來自《被討厭的勇氣》，她坦言：「能忠於自己的心，不怕被討厭，知道自己要什麼，也勇敢為自己發聲。」即使因此成為別人眼中的討厭鬼，她也覺得那是一種痛快、無掛念的狀態，與片中角色形成耐人尋味的呼應。
《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇雖然是女鬼，但在片中有各種俏皮逗趣的表現。（風暴國際提供）
《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇每天花3至4小時化上特殊妝扮演「惡鬼」。（風暴國際提供）
《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（左1）陪伴初孟軒（左2）和劇團成員們一起完成劇碼。（風暴國際提供）
《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒面對劇場裡的靈動現象，竟然不為所動，執意接下劇團任務。（風暴國際提供）
其他人也在看
道明寺哭別杉菜！言承旭送大 S 最後一程 畫面逼哭全網
大 S（徐熙媛）於 2 月 2 日逝世一週年，親友齊聚金寶山，與具俊曄一同揭開她的紀念雕像。當天細雨紛飛，讓小 S 也忍不住感嘆，若是出太陽反而太不像大 S 的風格。其中，言承旭看著大 S 的雕像哭腫雙眼，離開時還需要周渝民攙扶，畫面曝光後讓不少網友心碎直呼：「像是道明寺來參加杉菜的葬禮。」
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說
Makiyo並未正面說明缺席原因，僅由經紀人表示：「有拍影片想念大S姐姐喔，感恩。」並表示未來會找時間前往金寶山追思大S。據悉，此次由丈夫具俊曄親自設計的雕像，亦特別製作骨灰項鍊作為紀念，但Makiyo未列在獲贈者名單內。除具俊曄自留一條外，其餘項鍊由家屬分贈給7位摯友...
高慧君「斷片式昏倒」！臉部朝下重摔臉骨骨折 驚悚傷勢曝光
高慧君回憶，去年12月28日在家中毫無預警地突然昏倒，面部朝下重摔，過程完全失去意識。當時母親與外籍看護在場，聽到巨響後發現她趴在地上，看護急忙去把她搖醒。她說：「完全不知道為什麼就昏倒了，真的是斷片。」這一摔導致她臉部三處骨折，一度嚴重腫脹，還被外甥（高蕾...
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
朴信惠70分鐘撐全劇 《臥底洪小姐》收視翻倍創新高
韓星朴信惠在tvN週末劇《臥底洪小姐》靠的不是花拳繡腿，一路開掛的全場輸出，從首集收視3.5%，到昨天最新第6集衝到7.9%創新高，將話題度一起往上拉。最新播出的第5、6集，朴信惠飾演的「洪金寶」正式潛入韓民證券核心專案，白天是被稱為「汝矣島女巫」的狠角色，轉身又能化身偽裝滿點的「洪帳美」，喜劇節奏
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
過年必追《甄嬛傳》馬拉松直播來了！上線時間公開 趙麗穎也加入
經典古裝劇《後宮甄嬛傳》自2022年疫情在春節推出馬拉松直播後，受到大家的歡迎，不少粉絲都在過年期間追劇，今年則確定將於2月12日晚間6點起，在YouTube頻道「八大劇樂部」播出。蔡佩伶報導
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
B2深夜追思！答應大S「1叮嚀」 承諾未來「效仿摯友」完成4件事
知名節目製作人B2（陳彥銘）於2026年2月3日深夜在Instagram帳號@b2_studio發布一篇感性長文，追思於2025年2月2日因流感併發肺炎逝世的大S（徐熙媛），並回應大S生前對他的叮嚀，公開承諾未來將效仿這位摯友，持續實踐4項精神。此文配以大S紀念雕像照片，表達深切懷念與決心。
發球砸到人怎辦？日本國手「高速彈射土下座」誠意道歉 網：要求婚嗎
體育中心／黃崇超報導排球場上發球時，如果不小心砸到別人怎麼辦？日本國家男排副隊長西田有志，昨（1日）參戰日本排球SV聯賽全明星賽的發球準度挑戰賽，一個不小心打歪、恰好不偏不倚砸在場邊工作人員身上，他立刻高速彈射自己以「五體投地的土下座」姿勢，一秒滑行並且精準停在對方面前華麗上演誠意道歉，網友除了大讚之外也歪樓，「接下來要求婚嗎？」西田的臨場反應效（笑）果十足。
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心
女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導