邵雨薇為新片苦練！在公園大練花槍 初孟軒認首場戲就被電到

電影《啵me之我的青春住了鬼》將於本月23日全台上映。今（11）日舉辦媒體試片暨聯訪活動，監製蔡意欽及兩位主演邵雨薇、初孟軒也現身分享拍攝期間的幕後故事，邵雨薇為詮釋角色「采思」接受極高強度的準備與訓練。她從開拍前一個月就開始了戲曲與武打課程，被問哪一項比較難，她坦言，「都很難！」拍攝期間更是幾乎沒有休假，「戲曲老師和武術指導幾乎成了我在片場最熟的人。」

邵雨薇、初孟軒今（11）日出席媒體試片暨聯訪活動，分享拍攝期間的幕後故事。（圖／黃鈺晴攝）

邵雨薇也提到，片中她因為要挑戰角色黑化後「自己打自己」的橋段，坦言最難的是要記得套路，「有時候會記錯現在是演好鬼還是壞鬼，打到後來和武術指導不用言語溝通就能一次做好，兩邊動作都要很熟悉！」當時還要畫上「惡鬼妝」，「一次化妝至少花3小時，妝的重點是『爆血管』，血管必須有立體度，身上還有很多斑點。」

此外，這段戲中還要親身演出戲曲，邵雨薇透露，自己當時即便人在高雄拍攝，還特地到當地的特殊道具店買的花槍來練習，不過因為花槍實在太重，她又請朋友替自己找了為老師來幫忙，接著提到自己經常在公園練習，「我就在高雄的公園裡大練花槍，如果去年冬天看到有人在高雄公園耍花槍，那就是我。」

初孟軒則回憶和邵雨薇的浪漫戲，他透露第一場戲就是和邵雨薇在海邊談心，原本早已在腦中排練過各種可能，一開始有些緊張，「第一場戲很冷，我們也都很安靜。」沒想到邵雨薇現場的表演選擇完全出乎意料，初孟軒表示：「那一刻真的覺得，怎麼可以把角色演得這麼可愛、這麼讓人驚喜！」坦言立刻被電到。由於片名中的「啵me」令不少人期待吻戲，不過邵雨薇和初孟軒兩人只有一場擦身而過的「錯過之吻」，最後沒有真的親到對方，初孟軒被問到會不會覺得可惜，他幽默回應：「我這個人很看天命，就順著命運走！」





