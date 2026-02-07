邵雨薇王柏傑飾保育員 重返動物園白犀牛親近

（中央社記者洪素津台北7日電）演員邵雨薇、王柏傑在戲劇「動物園」飾動物保育員，當時工作是負責白犀牛的照護，今天2人重回壽山動物園，白犀牛一見到他們便主動走近，還輕撫互動，印證人與動物之間建立的深厚情感連結。

邵雨薇、王柏傑、李淳主演影集「動物園」，今天3人和製作人唐在揚、導演蘇文聖一起回訪拍攝地壽山動物園，並舉辦VIP專屬粉絲見面會，回饋觀眾對影集與動物的支持，邵雨薇、王柏傑、李淳也聊及當時的拍戲點滴。

邵雨薇與王柏傑在劇中負責照養的白犀牛區，白犀牛一見到邵雨薇與王柏傑便主動走近，彷彿仍記得兩人，讓他們在一旁陪伴、輕撫互動長達10多分鐘。而李淳睽違一年再度探訪非洲象「阿里」，彼此都沒有忘記對方，當熟悉的手勢一出，阿里立刻回應，主動靠近讓他餵食，這樣默契與信任令人動容，3人和動物互動頻繁，再次印證了人與動物之間所建立的深厚情感連結。

邵雨薇、王柏傑、李淳都表示與動物近距離相處的經驗，深深影響了他們進入角色的狀態。邵雨薇分享，讓她印象最深刻的是白犀牛「犀奇」與「寶寶」，兩隻犀牛會主動靠過來爭寵討摸，就像撒嬌的寵物一樣，讓她在拍攝中獲得療癒感，也更自然地進入保育員的角色心境。

王柏傑表示，戲裡負責照顧犀牛的他，幾乎每天到現場都會先去摸摸牠、跟牠說話培養感情，讓他更貼近保育員必須具備的耐心與責任感。

李淳回憶，訓練期間首次由真正的保育員帶領餵食非洲象時，當大象靠近、象鼻伸來的瞬間，能清楚感受到牠呼出的熱氣與龐大存在感，他形容那一刻就像走進「侏羅紀公園」第一次看到恐龍般，既緊張又震撼。

影集「動物園」20日下午4時起，每週五在Disney+全台獨家首播，一次上線兩集；台視將於3月22日起，每週日晚間10時播出，八大戲劇台則於5月10日起，每週日晚間8時播出。（編輯：李亨山）1150207