邵雨薇穿梭陰陽界認「心裡波動超大」 虐戀初孟軒揭他私下不同面

《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒在劇中飾演新銳劇場導演，很欣賞邵雨薇的才華。風暴國際股份有限公司提供

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩領銜主演，故事講述一名年輕導演柯進碩（初孟軒飾）在籌備舞台劇時，誤闖傳說中鬧鬼的劇院，意外遇見18年前死於意外的劇場女主角趙采思（邵雨薇飾），並揭開父親（鄭人碩飾）埋藏多年的秘密。

故事橫跨兩代人，以劇場為靈魂的容器，交織人鬼戀、親情糾葛與創作執念，將青春未竟的遺憾幻化為愛的延續，並以「真愛如鬼，耳聞卻不曾見」作為主題標語，點出片中愛情的宿命感。

邵雨薇為戲狂練戲曲唱腔與花劍 自嘲壓力極大

邵雨薇為在《啵me之我的青春住了鬼》詮釋劇場女主角趙采思，從開拍前一個月便開始密集訓練戲曲唱腔與身段，甚至額外學習花劍與槍的動作設計。

她透露，演出期間不論身心理都承受極大壓力，不只要化身劇場名伶，還要穿梭在陰陽之間，她感慨：「整個心裡的波動變化都蠻大的。專業戲曲演員要十幾年功夫，我只有一個個月，壓力真的很大。」

前導海報營造懸疑氛圍 初孟軒讚邵雨薇仙氣

《啵me之我的青春住了鬼》前導海報以劇院紅幕為主視覺，邵雨薇立於中央神情堅定，左右兩側的鄭人碩與初孟軒彷彿站在時間的兩端，幕後伸出的鬼手與冷暖交錯的光線，營造出懸疑氛圍。

《啵me之我的青春住了鬼》前導海報。風暴國際股份有限公司提供

導演陳大璞以寫實的情感節奏結合靈異元素，讓鬼魂不再只是恐懼的象徵，而是人心無法釋懷的投射，打造一段跨越生死的愛情寓言。談到與初孟軒的合作，邵雨薇笑說：「一開始覺得他很安靜，後來發現他超愛搞笑，是個讓人放鬆的夥伴。」

初孟軒則大讚：「她真的很仙氣又親切，私下也很直率、有魅力，讓現場能量都被點亮！」鄭人碩在片中飾演昔日劇場才子，他表示會將過去演出《紫色大稻埕》劇團團長的經驗轉移過來。電影集結了賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、李雪、顏廷儒與陳昱廷等人共同演出，邀觀眾一起見證那段充滿遺憾的愛戀。電影將於明年1月23日全台上映。



