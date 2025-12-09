邵雨薇羞談《人浮於愛》大尺度戲！曝吳慷仁還沒追完 聖誕能否同過看彼此行程

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

女星邵雨薇今（9）日出席STAND OIL台灣旗艦店開幕記者會。邵雨薇表示，自己平時的穿搭較有個性及簡約，所以搭配的包包也會是走這樣的風格，而她也提到非常喜歡該品牌的風格「那種一戴上包包就自然合拍的感覺，日常中很容易駕馭、不需要花太多心思，又能讓整體造型變得更有風格。」

邵雨薇今（9）日出席STAND OIL台灣旗艦店開幕記者會。（圖／黃鈺晴攝）

近期邵雨薇在影集《人浮於愛》中大尺度且充滿女人味的形象，令許多觀眾驚艷，對此，她坦言，其實滿害羞的，因為劇中的形象與平時不同，要展現出女人味的樣子給大家看，其實滿緊張的，被問到男友吳慷仁是否有看過，她則表示，男友有看，「可是他他應該沒有整個看完，不知道他時間上有沒有安排要好好的看一下，我會問他一下。」

面對即將到來的聖誕節及跨年，邵雨薇透露，應該會與朋友一起度過，至於男友吳慷仁她則說要看彼此當天是否有安排工作。接著，邵雨威也分享和朋友今年交換禮物的主題，「我們一直以來，其實固定的都會換爛東西，因為比較好笑。」但她也表示，還是有與姐妹約好另一主題的交換禮物。





