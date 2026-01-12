邵雨薇自爆喝茫！「吳慷仁貼心反應曝」照片裁掉男友⋯原因全說了

記者林汝珊／台北報導

《啵me之我的青春住了鬼》今舉辦媒體茶敘。（圖／記者趙于瑩攝影）

電影《啵me之我的青春住了鬼》今（12日）舉辦媒體茶敘，男女主角邵雨薇、初孟軒一同現身受訪。邵雨薇日前與男友吳慷仁一起跨年，在社群自爆喝茫，回憶此事，她坦言在倒數時「整個人趴著完成跨年」。

邵雨薇先前自爆跨年喝醉。（圖／記者趙于瑩攝影）

邵雨薇透露，跨年前一陣子工作忙碌，「其實我只喝了一點點，但玩完跳舞遊戲後酒精突然整個往上衝，有種斷片的感覺。」表示當時狀態就像回到童年，「我小時候9點就要睡覺，倒數時真的已經快睡著了。」

笑說要回家的時候還有一點印象，很久沒有喝到這麼醉，被問到男友吳慷仁反應，她表示「大家都有照顧我」。至於社群曬出的照片刻意裁掉吳慷仁，只留下下巴，她也解釋：「本來只想留自己的部分，沒想到不小心截到他的下巴。」

廣告 廣告

邵雨薇透露會回高雄過年。（圖／記者趙于瑩攝影）

過年假期即將到來，邵雨薇表示會回高雄過年，但是否與同鄉的吳慷仁一起返鄉仍不確定，「要看他有沒有時間，有的話就是回高雄。」

更多三立新聞網報導

金球獎／中國導演奪獎「當場愣住」李奧納多也衝上台 全場反應曝

金唱片／Jennie唱一半被抬走！「脱了火辣熱舞」 3.3萬粉反應曝光

進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走

金唱片／合體LE SSERAFIM撒嬌！許光漢失落道歉：跳不好嗎？對不起

