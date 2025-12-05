邵雨薇與過去的對話舔傷 「卡在那1年不懂怎麼愛」
楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、宋芸樺與范少勳主演的《人浮於愛》今晚（12╱6）將迎來大結局，邵雨薇飾演的「周曉琪」以35歲狀態與17歲的自己面對面，那場「與過去的對話」更引鼻酸，她說：「曉琪在17歲後，她的情感就再也沒有長大。她一直卡在那1年，不懂怎麼愛，也不知如何被愛。」談到這場戲的意義：「面對過去的傷口、放下疲憊和委屈，才能繼續往前走，不然將影響人生做抉擇與自信心。」
上周劇情中，宋芸樺飾演的「潘心彤」慘遭綁架，本周預告中卻將再披婚紗，點頭嫁給范少勳飾演的「辛毅夫」，下1秒他卻被林映唯主動告白吻上，對此，宋芸樺只能偷偷透露：「有時候理想的愛情，未必真的是生命當下所能承接或走向的道路。只有真正走過、愛過、失望過，才能更看清自己在愛裡究竟渴望什麼、需要什麼。」范少勳也呼應：「《人浮於愛》從頭到尾對辛毅夫都是一場『面對』的課題。」
《人浮於愛》開播後蟬聯台灣大哥大MyVideo本日戲劇榜Top3、公視+熱播排行榜6周周榜第1，宋芸樺感動表示：「《人浮於愛》是陪伴我從30歲女孩跨到女人的一段旅程。從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多共鳴與啟發。也希望這部劇能陪大家一起重新找回對愛的希望與勇氣。」
范少勳也分享：「謝謝觀眾的支持，希望劇裡每個角色都能帶給大家不同感受。拜託一定要看到最後，也許結局會讓你更理解什麼叫『愛的模樣』。」《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo全集上架線上看。
