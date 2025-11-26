邵雨薇苦戀十八年！ 邵雨薇與初孟軒、鄭人碩上演人鬼情

初孟軒在《啵me之我的青春住了鬼》中飾演新銳劇場導演，相當欣賞邵雨薇的才華。（圖／風暴國際提供）

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩領銜主演，講述一名年輕導演柯進碩（初孟軒飾）在籌備舞台劇時誤闖傳說中鬧鬼的劇院，意外遇見十八年前死於意外的劇場女主角趙采思（邵雨薇飾），並揭開父親（鄭人碩飾）埋藏多年的秘密。邵雨薇坦言，演出期間不論身心理都承受極大壓力，不只要化身劇場名伶，還要穿梭在陰陽之間，她感慨說：「整個心裡的波動變化都滿大的。」

邵雨薇為在《啵me之我的青春住了鬼》詮釋劇場女主角趙采思，從開拍前一個月便開始密集訓練戲曲唱腔與身段，甚至額外學習花劍與槍的動作設計，她表示：「那段時間幾乎沒有放假，每天都在練唱、練打、練呼吸。專業戲曲演員要十幾年功夫，我只有一個月，壓力真的很大。」拍攝期間她持續在片場練習，只為讓每個轉身、眼神與手勢都貼近真正的戲曲演員。

談到與初孟軒的合作，邵雨薇笑說：「一開始覺得他很安靜，後來發現他超愛搞笑，也喜歡帶動氣氛，是個讓人放鬆的夥伴。」初孟軒則大讚邵雨薇：「她真的很仙氣又親切，私下也很直率、有魅力，願意分享表演與生活經驗，讓現場能量都被點亮！」鄭人碩在片中飾演昔日劇場才子，個性才華洋溢卻背負秘密，他表示：「在《紫色大稻埕》時我也是劇團團長，這次就把那時候的經驗轉移過來，雖然年代不同，但是邏輯思維是一樣的。」

《啵me之我的青春住了鬼》故事橫跨兩代，以劇場為靈魂的容器，交織人鬼戀、親情糾葛與創作執念，將青春未竟的遺憾幻化為愛的延續，並以「真愛如鬼，耳聞卻不曾見」作為主題標語，點出片中愛情的宿命感。《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。

