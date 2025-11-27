邵雨薇苦練戲曲一個月沒放假！《啵me之我的青春住了鬼》化身劇場名伶大談人鬼戀

四季線上／陳軒泓 報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩領銜主演，近日釋出前導海報，宣布將於明年1月23日上映。故事橫跨兩代人，以劇場為靈魂的容器，交織人鬼戀、親情糾葛與創作執念，將青春未竟的遺憾幻化為愛的延續，並以「真愛如鬼，耳聞卻不曾見」作為主題標語，點出片中愛情的宿命感。

邵雨薇（右）《啵me之我的青春住了鬼》穿梭陰陽界，為戲苦練戲曲身段（圖片提供：風暴國際）

邵雨薇透露，演出期間不論身心理都承受極大壓力，不只要化身劇場名伶，還要穿梭在陰陽之間，她感慨：「整個心裡的波動變化都蠻大的。」為了詮釋劇場女主角趙采思，從開拍前一個月便開始密集訓練戲曲唱腔與身段，甚至額外學習花劍與槍的動作設計，邵雨薇表示：「那段時間幾乎沒有放假，每天都在練唱、練打、練呼吸。專業戲曲演員要十幾年功夫，我只有一個月，壓力真的很大。」拍攝期間她持續在片場練習，只為讓每個轉身、眼神與手勢都貼近真正的戲曲演員。

《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒在劇場中遇見劇團名伶邵雨薇，兩人一起苦思劇本（圖片提供：風暴國際）

談到與初孟軒的合作，邵雨薇笑說：「一開始覺得他很安靜，後來發現他超愛搞笑，也喜歡帶動氣氛，是個讓人放鬆的夥伴。」初孟軒則大讚：「她真的很仙氣又親切，私下也很直率、有魅力，願意分享表演與生活經驗，讓現場能量都被點亮！」鄭人碩在片中飾演昔日劇場才子，個性才華洋溢卻背負秘密，他表示：「在《紫色大稻埕》時我也是劇團團長，這次就把那時候的經驗轉移過來，雖然年代不同，但是邏輯思維是一樣的。」

