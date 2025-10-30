邵雨薇誘惑楊祐寧出軌 「控制不住」大馬路邊上演激情戲

邵雨薇、楊祐寧主演的影集《人浮於愛》本周將播出兩人的激情戲，雙方約而同表示這是全劇最難拍攝的場景。邵雨薇在劇中飾演為愛不擇手段的周曉琪，愛上由楊祐寧飾演的精神科醫師顧厚澤，儘管對方已有交往多年的女友范月姣（簡嫚書飾），仍對他展開一連串欲擒故縱的誘惑，最終讓顧厚澤陷入外遇漩渦。

導演徐輔軍說明車震場景選在馬路邊，代表角色之間的情感一發不可收拾。（圖／女王傳播、瀚草文創）

兩人第一場激情戲尺度不小，選在無人山區的大馬路邊上演車震。導演徐輔軍坦言，兩個角色的情感戲極難拿捏，在正式交往前不能有太多表演痕跡，卻又必須讓觀眾感受到靈魂間的牽引，全靠眼神交流詮釋，讚嘆兩人表現極佳。

談到車震戲，前段還有楊祐寧開車出門散心、邵雨薇開車尾隨的曖昧場面。由於前面鋪陳了濃厚的曖昧氛圍，當車震戲發生時，角色間的情感火花全面引爆。徐輔軍表示：「我們特地選在山區大馬路邊拍攝，照理說應該挑選更隱密的場景，但這兩個人的情感就是如此一發不可收拾，對彼此的迷戀到了極致。」

邵雨薇(左)笑稱隔著車窗的勾引戲很困難，因為脖子會很酸。（圖／女王傳播、瀚草文創）

邵雨薇與楊祐寧日前受訪時也不約而同表示，車內拍攝是全劇最難的部分，尤其是楊祐寧將頭伸進車內親吻邵雨薇的鏡頭。邵雨薇說，這場戲在拍攝細節上花了許多心思，她坐在車裡，得隔著車窗展現勾引的神情，相當具有挑戰性，笑說：「不只要抓角度難度高，脖子也會有點酸啦。」楊祐寧則補充：「車子空間有限，要拍得好看又動作協調，同時還要帶出情緒，整體執行上的確有相當高的難度。」

《人浮於愛》每周六晚間9點公視頻道首播，晚間10點於公視影音平台「公視+」及台灣大哥大MyVideo同步上架。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導