邵雨薇變女鬼「陰陽穿梭」壓力大 虐戀初孟軒曝他私下面

邵雨薇、初孟軒、鄭人碩領銜主演愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》，故事講述年輕導演與劇場幽魂的奇幻邂逅，交織人鬼戀與親情秘密。邵雨薇首次和初孟軒合作，她笑稱，對方看似很安靜，相處後其實非常搞笑，初孟軒則大讚女神仙氣十足。

初孟軒（左）在劇場中遇見劇團名伶邵雨薇（右），兩人一起苦思劇本。（圖／風暴國際股份有限公司 提供）

《啵me之我的青春住了鬼》以劇場為核心，講述由初孟軒飾演的年輕導演柯進碩，在籌備舞台劇時，意外遇見18年前死於意外的劇場女主角，由邵雨薇飾演的「趙采思」，並揭開鄭人碩飾演的父親一角深埋的過往。邵雨薇坦言，演出時身心壓力極大，「不只要化身劇場名伶，還要在陰陽間穿梭，心裡波動變化真的很大。」

廣告 廣告

邵雨薇為詮釋趙采思一角，開拍前一個月密集訓練戲曲唱腔與身段，還學習花劍與槍的動作設計。她透露：「那段時間幾乎沒放假，每天練唱、練打、練呼吸，專業戲曲演員需要十幾年功力，我只有一個月，壓力非常大。」拍攝時她也在片場不斷練習，只為讓每個動作與眼神更貼近真實戲曲演員。

邵雨薇（右）為詮釋趙采思一角，開拍前一個月密集訓練戲曲唱腔與身段。（圖／風暴國際股份有限公司 提供）

談及與初孟軒的合作，邵雨薇笑稱：「一開始覺得他很安靜，後來發現他很愛搞笑，喜歡帶動氣氛，是個讓人放鬆的夥伴。」初孟軒則回應：「她真的仙氣十足又親切，私下直率有魅力，願意分享表演與生活經驗，讓現場能量都被點亮。」鄭人碩在片中飾演才華洋溢卻藏有秘密的劇場才子，他表示：「之前在《紫色大稻埕》也演過劇團團長，這次把當時經驗轉移過來，雖然年代不同，但邏輯思維是一樣的。」

電影《啵me之我的青春住了鬼》集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、李雪、顏廷儒與陳昱廷等人共同演出，透過青春、鬼魅與劇場故事，講述一段充滿遺憾的愛戀，將於2026年1月23日全台上映。

電影《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司 提供）

延伸閱讀

屢遭傳孩子生父是羅志祥！經紀人怒曬DNA報告：謠言止於智者

吳宗憲爆料！昔咻比嘟華3人狂追王婉霏 劉畊宏：我要了

羅志祥被瞎傳「已婚當爸」！工作室強硬反駁：絕不姑息造謠者