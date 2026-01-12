邵雨薇跨年喝茫斷片 笑曝裁掉吳慷仁一部位

初孟軒（左）、邵雨薇出席《啵me之我的青春住了鬼》試片記者會。風暴國際股份有限公司提供



邵雨薇日前在臉書分享和男友吳慷仁一起跨年的照片，但因喝茫，只能趴著用手比數字倒數，昨（1╱12）她與初孟軒出席《啵me之我的青春住了鬼》試片記者會時坦言當時有點斷片，「我有記憶時已經是新的1年」。笑說發出的照片只想留下自己，還不小心截到吳慷仁的下巴。

而邵雨薇也表示跨年那陣子很累，其實跨年當天沒有喝很多，玩一場遊戲之後，意外變得想睡，「其實我小時候都是9點就睡覺，從來沒有跨過年，這次也有一種一直起不了床的感覺，處在一定要睡覺的狀態」。笑說：「我看到朋友事後傳來的影片，我只能用手指跟朋友一起倒數。」

為《啵me之我的青春住了鬼》，邵雨薇從開拍前1個月便開始接受戲曲與武打課程訓練，還特地去特殊道具店買花槍，只是真實花槍太重，她無法自行隨意操作，又找朋友請老師個別指導，「我就在高雄的公園裡大練花槍，如果去年冬天看到有人在高雄公園耍花槍，那就是我」。

片中角色黑化後「自己打自己」，邵雨薇說：「最難的是要記得套路，有時候會記錯現在是演好鬼還是壞鬼，打到後來和武術指導不用言語溝通就能1次做好，兩邊動作都要很熟悉。」畫惡鬼妝至少花3小時。

初孟軒則分享片中有許多令人會心一笑的喜劇情節，他特別去看港片《開心鬼》，希望能展現「港式喜劇」的喜感，邵雨薇則是收到指令，希望能夠學習《倩女幽魂》裡王祖賢的表演，成為最新一代「最美女鬼」，她認為王祖賢最吸引的人是俏皮可愛的部分，但也感慨：「最無法超越經典的是那張美麗的臉。」

農曆新年將至，邵雨薇會回高雄過年，也透露吳慷仁「有時間會回高雄」，被問終身大事的規劃，她直言沒有，但新年願望是想變成語言天才，「想把英文練更好，但又怕日文退步」。

自認工作狂的初孟軒即使最近已被工作塞滿，他依然許願：「希望可以一直進步，想要被工作塞得更滿。」過年的目標是回家送家人紅包，「孝心一定要到」。《啵me之我的青春住了鬼》1月23日上映。

