邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了

記者林汝珊／台北報導

邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。

邵雨薇透露跨年夜和好友們聚會狂歡，氣氛嗨到最高點，搭配酒精助興，一不小心就超過極限，結果直接錯過倒數時刻，「2025-2026的那一秒我完全沒參與謝謝，不知道是累爆還是醉爆還是跳舞暈爆，總之，少了那一小時的回憶還有精彩的兩天！祝大家2026新年快樂。」

邵雨薇喝茫醉倒吳慷仁懷裡。（圖／翻攝自IG）

照片中更可見她醉倒在桌前、整個人靠在吳慷仁懷裡，吳慷仁也開心比出YA手勢。面對女友喝到斷片也毫無不耐，靜靜陪在身邊照顧，引來不少網友直呼：「太閃了。」

