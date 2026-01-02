邵雨薇跨年夜太嗨失憶 醉倒男友吳慷仁懷裡甜放閃

邵雨薇跨年夜嗨翻，醉倒吳慷仁懷裡。（翻攝邵雨薇臉書）

邵雨薇與吳慷仁因合作《極品絕配》結緣，2020年大方認愛，歷經分合與磨合後，穩交至今，跨年夜情侶和朋友們一起跨年，開心醉倒到男友懷裡，她直呼：「2025-2026的那一秒我完全沒參與謝謝。」

臉書上，她曬出參與蔡依林大巨蛋演唱會，跟朋友一起嗨唱的影片，同時也和朋友熱舞，但她幽默自嘲：「不知道是累爆還是醉爆還是跳舞暈爆，總之，少了那一小時的回憶還有精彩的兩天。」不忘祝福粉絲新年快樂。

邵雨薇穩交男友吳慷仁，之前曾一起同框放閃。（翻攝邵雨薇臉書）

她穩交吳慷仁5年，近幾年減少在公開場合談論他，被問到也淡定帶過，十分低調護愛，其中一張照片，只見她醉倒在桌前，整個人依偎在吳慷仁懷裡，吳慷仁雖然只露出鼻子、嘴巴，但是情侶同框，讓粉絲直呼太閃了。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。

