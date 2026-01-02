邵雨薇跨年夜「醉倒吳慷仁懷裡」 他甜笑比YA畫面曝光

邵雨薇趴在桌子上睡著，身後的吳慷仁開心比YA。（圖／翻攝自吳慷仁臉書、邵雨薇IG）

藝人邵雨薇與吳慷仁交往多年，感情一直穩定，不時會在社群媒體放閃。邵雨薇今（2）日凌晨發文分享，她與好友們一起共度跨年夜，還PO出她靠在男友吳慷仁懷裡的照片，2人互動甜蜜，立刻引發網友熱議，直呼「好閃」。

邵雨薇2日凌晨在IG發文，回顧和一群好友一起迎接2026年的跨年夜，她分享和朋友熱舞的影片，氣氛相當熱鬧，並自嘲表示「2025到2026的那一秒我完全沒參與，謝謝，不知道是累爆還是醉爆還是跳舞暈爆，總之，少了那一小時的回憶還有精彩的兩天！祝大家2026新年快樂」。

邵雨薇與好友一起跨年。（圖／翻攝自邵雨薇IG）

另外，根據邵雨薇分享的照片中可以看到，邵雨薇手上拿著水瓶，趴在桌子上睡著，身後的吳慷仁只露出下半臉，對著鏡頭開心比出YA手勢，畫面相當甜蜜。貼文曝光後引發熱議，粉絲紛紛留言表示「看到一個很熟悉的下巴」、「第二張很閃，雨薇新年快樂」、「有人偷偷放閃」、「最漂亮的雨薇新年快樂喔！第二張也太好笑」、「雨薇新年快樂，太可愛」、「女神新年快樂」。

