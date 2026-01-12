邵雨薇跨年太嗨醉倒吳慷仁懷裡！親還原過程 被問終身大事回應了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

女星邵雨薇與吳慷仁2020年大方認愛，雖然曾歷經分手，但復合後感情至今相當穩定。而兩人有時會透過社群分享日常，日前邵雨薇就曾發文透露，自己在跨年夜玩得太嗨，醉到斷片一事，而其中一張照片可見她直接倒在吳慷仁懷裡。對此，今（12）日她出席電影《啵me之我的青春住了鬼》媒體試片暨聯訪活動時也還原了當天的事發經過。

邵雨薇今（12）日出席電影《啵me之我的青春住了鬼》媒體試片暨聯訪活動。（圖／黃鈺晴攝）

邵雨薇表示，其實自己那一陣子滿累的，但當時自己真的只有喝一點點酒，接著就開始和朋友玩switch上跳舞的遊戲，「跳一跳，那個酒精好像就往上衝，我就瞬間覺得很累很累。」她形容這種感覺就如同自己小時候，每到晚上9點直接倒頭就睡的狀態，而當下自己也直接斷片，事後看了朋友錄的影片才知道自己雖然趴著，但有跟著一起倒數。她坦言，自己其實不喜歡喝太醉，「我喜歡微醺，然後知道自己在幹嘛。」至於吳慷仁看到自己這樣的狀態有沒有被嚇到，她則說應該沒有，畢竟自己只是在睡覺而已。

由於邵雨薇發出來的照片中，除了自己之外吳慷仁的部分卻只露出下巴，對此，她解釋，因為這張是合照，都是自己私下的朋友，發出來只是想讓大家看自己當時有趣的樣子而已，「但我不小心沒有卡好就留了他（吳慷仁）的下巴。」被問到吳慷仁看到有沒有說些什麼，邵雨薇則表示沒有，還開玩笑說：「他可能最滿意他的下巴吧！」

接著，邵雨薇與一旁的初孟軒被問到了新年願望，邵雨薇表示想變成語言天才，「想把英文練更好，但又怕日文退步。」被問終身大事的規劃，她直言：「目前沒有規劃。」初孟軒則自認是工作狂，即使最近已經被工作塞滿時間，他依然許願，「希望可以一直進步，想要被工作塞得更滿。」過年的目標是回家送家人紅包，「孝心一定要到。」





