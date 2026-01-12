邵雨薇跨年醉倒吳慷仁懷中「照片卻裁掉男友」 還原始末：平常不會這樣

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》演邵雨薇、初孟軒與監製蔡意欽，12日出席接受訪問。日前邵雨薇在社群分享一張醉酒照，因裁掉男友吳慷仁的臉僅留「下巴」引發笑談，她今日澄清那是一場意外！

邵雨薇坦言平常不喜歡喝醉，跨年當天其實沒喝多少，只是體力透支加上玩遊戲後的睏意，讓她直接進入「休眠模式」，「我有記憶時已經是新的一年了！看到朋友拍的影片，我當時竟然只能用手指跟著倒數」。至於照片本來只想留自己的部分，沒想到不小心留下了吳慷仁的下巴。

為了片中戲曲背景的角色，邵雨薇在開拍前一個月便投入高強度的特訓。她自爆當時在外地拍戲，為了練習還特地去買花槍，獨自在高雄的公園大耍特耍：「如果去年冬天你們看到有人在高雄公園耍花槍，那個人就是我！」

除了花槍，戲中她黑化後還得挑戰「自己打自己」的武打戲，必須同時記住好鬼與壞鬼兩套截然不同的套路。加上每次耗時3小時、立體感十足的「爆血管惡鬼妝」，讓她化完妝後都不敢亂跑，深怕嚇到路人。

談到與女神的合作，初孟軒回憶兩人第一場戲就在寒冷的海邊談心。本來有些緊張的他，意外被邵雨薇不按牌理出牌的表演給驚艷：「她給出的表演選擇完全出乎意料，那一刻真的覺得采思好可愛，瞬間有被電到的感覺！」

至於片名《啵me》預示的親密戲，兩人透露戲中僅有一場擦身而過的「錯過之吻」，雖然沒親到，但那份曖昧的遺憾反而更具張力。

即將迎來農曆新年，邵雨薇準備回高雄過年，至於是否會與男友吳慷仁同行？她抱持隨緣態度：「有時間都會回。」面對長輩必問的「終身大事」，她則淡定表示目前尚無規劃。

而「工作狂」初孟軒則展現驚人衝勁，表示即使檔期已滿，仍希望新的一年「被工作塞得更滿」，並希望能包個大紅包回饋家人，展現十足孝心。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。

※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959



